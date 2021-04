Kraftig brann i avfallsanlegg

Det brenner kraftig på området til Indre Østfold gjenvinning i Mysen. Politiet ber beboere i området lukke vinduene på grunn av røyken. En bygning har brent ned og brannen har spredt seg til en deponihaug for avfall. Brannvesenet jobber med å spre avfallet i mindre hauger, slik at de får slukket i midten av haugen. Det er ingen fare for videre spredning.