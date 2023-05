Kostet 36 milliarder: Har oppdaget flere lekkasjer i taket på Follobanen

Blixtunnelen er fortsatt stengt. Ny oppdatering kommer klokken 19 fredag kveld, skriver Bane Nor på sine sider.

Blixtunnelen ble stengt i går ettermiddag. Grunnen er at det drypper alkalisk vann fra taket, som kan gjøre at aluminiumskabelen som henger der ryker.

Totalt skal Bane Nor gå gjennom nesten 40 km tunnel for å se til at alt fungerer som det skal.

– Vi har inspisert tunnelen i natt, og funnet noen flere lekkasjepunkter, sier Øystein Stavdal Paulsen, pressevakt i Bane Nor.

–De må tettes og utbedres der det er skade på strømkabelen før vi kan åpne for trafikk igjen.

Pressevakt i Bane Nor, Øystein Stavdal Paulsen. Foto: Bane Nor

De jobber nå for å få åpnet et løp i tunnelen. Det kan skje i løpet av kvelden.

Direktør Lars Berge sier at vanndryppingen ikke er farlig, men at den kan føre til stans i togtrafikken.

– Jeg ønsker ikke å sette personer fast i tunnelen, så derfor er vi nå føre var. Vi må gå gjennom tunnelen, se at alt er i orden før vi kan åpne igjen, sa Berge til NRK i går.

Mandag denne uken ble et tog med 70 passasjerer stående fast i tunnelen i nesten tre timer. Da ble en kabel revet ned, trolig på grunn av vanndryppingen.

Mange problemer på Follobanen

Follobanen går mellom Oslo og Ski, og åpnet 11. desember i fjor. Samme dag oppstod en signalfeil som førte til at togene måtte kjøre med redusert hastighet.

Banen ble helt stengt for trafikk en drøy uke etterpå, på grunn av varmeutvikling i det tekniske anlegget. Den ble gjenåpnet først 5. mars i år.

Bane Nor har tidligere varslet at Follobanen også vil bli stengt i hele juli for vedlikehold i tunnelanlegget.

