Koronatiltak også i Lier og Drammen

Ett av tiltakene er påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Det blir også påbud om hjemmekontor der det er mulig.

Bakgrunnen for beslutningen nå er at situasjonen på sykehusene i Vestre Viken er krevende, sier ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg.

Ba regjeringen gjøre en ny vurdering

Monica Myrvold Berg er ordfører i Drammen Foto: Azad Razaei / NRK

Før helgen Drammen og Lier nasjonale myndigheter gjøre en ny vurdering av situasjonen i de to kommunene. Lier og Drammen ble ikke innlemmet i ordningen med regionale tiltak som ble innført i en rekke kommuner fra fredag.

– Fredag hadde jeg, rådmannen og smittevernoverlegen et møte med ledelsen i Vestre Viken helseforetak. De informerte om en svært krevende situasjon, spesielt på Drammen sykehus, med et økende antall koronapasienter som får intensivbehandling, forteller Berg.

Før helgen hadde Drammen sykehus 17 pasienter som får behandling mot korona. Antallet har økt fra dag til dag den siste uken.

Håper ikke utelivsbransjen må lide

Et annet påbud som gjelder utelivsbransjen er at serveringssteder har plikt til å registrere gjester, og gjestene må ha sitteplass.

– Vi er midt i en julebordssesong. Tror du dette får konsekvenser for utelivsnæringen og for julebord som er planlagt?

– Jeg håper at man ikke avlyser julebord av den grunn. Dette er ikke meningen. Jeg håper at man gjennomfører det for næringslivet er avhengig av at vi bruker dem. Men vi må være flinkere. Vi må bruke munnbindet når vi kommer og tar det av oss når vi setter oss.

Det er en stor forskjell fra i fjor til i år. I fjor var vi ikke vaksinert. I år er de fleste det, sier Monica Myrvold Berg.