– Det går en grense for hvor stor belastning folk kan bære, sier byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen tirsdag.

Likevel vil den sosiale nedstengingen i Oslo fortsette, og det kommer ingen nye lettelser denne uken.

– Vi må avvente med å lette tiltak. Det lytter vi til, sier Johansen.

Koronarelger i Oslo: Disse tiltakene gjelder nå

Forbereder seg på gult nivå

I Oslo har det vært sosial nedstenging siden 9. november. Til tross for synkende smittetrend i januar, har hovedstaden hatt omfattende tiltak.

Årsaken er utbrudd av muterte virusvarianter, blant annet i Nordre Follo. Dette førte til nedstenging av Oslo og ni andre østlandskommuner lørdag 23. januar.

Forrige onsdag åpnet regjeringen litt opp igjen, og kom med lettelser for barn og unge og arbeidsplasser.

Byrådet i Oslo gjorde det samme, men valgte å være strengere enn de statlige lettelsene på to områder:

Videregående skoler fortsetter på rødt nivå

Fritidsaktiviteter innendørs for ungdom opp til 20 år er ikke lov. I dag er det tillatt for barn og unge til og med ungdomsskolealder

Siden det ikke blir noen nye lettelser i dag, vil også disse tiltakene videreføres ut uken.

Johansen sier at de forbereder seg på å gå tilbake gult nivå på videregående skoler fra mandag av, men at dette avhenger av smittesituasjonen.

– I tiden framover må vi teste og lette opp. Og så må vi innse at det kanskje må stramme til igjen. Det er virkelig på tide å gjøre noe. Bildet vi har er ekstremt uforutsigbart, sier helsebyråd Robert Steen.

Bekymret for mutert virus

Søndag fikk 24 personer påvist koronaviruset i Oslo. Dette er det laveste døgntallet siden 11. oktober. Men smittetallene i Oslo er fortsatt dobbelt så høye som resten av landet, påpeker Steen.

Hadde det ikke vært for det muterte viruset, ville det vært enklere å åpne opp enda mer i Oslo, ifølge helsebyråden. Hittil er det påvist 134 mutanttilfeller.

Steen sier det er vanskelig å fastslå hva slags smittenivå byen må være på for å kunne åpne opp.

– Hver gang vi har følt at vi har hatt kontroll, har det skjedd noe nytt. Fremover er jeg redd det blir mer uforutsigbart. Veien ut er vaksinering.

Viderefører strenge tiltak

I en pressemelding tirsdag varsler regjeringen at de strenge smitteverntiltakene i Oslo, Halden og Sarpsborg videreføres fra 11. februar. De tre kommunene er en del av ring 1, som har et høyt tiltaksnivå.

Det er også Nordre Follo og Ås i dag, men disse blir en del av ring 2 – som har et noe lavere tiltaksnivå.

– Dette betyr at Nordre Follo og Ås fra 11. februar blant annet kan åpne treningssentrene for personer som er bosatt i kommunene. Det er heller ikke lenger forbud mot å gjennomføre arrangementer, sier helseminister Bent Høie.

Enebakk, Nesodden, Frogn, Vestby vil ikke lenger være en del av ring 2, har regjeringen bestemt.

Dette er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Vil ha tilbake kontrollen

Johansen varsler at Oslo kommune ønsker å ta kontroll over egne tiltak fra og med neste uke.

– Det kommer jeg til å være tydelig på overfor regjeringen, og det tror jeg de vil ha stor forståelse for. Vi som styrer Oslo må kunne vurdere helheten i situasjonen for byen vår, sier Johansen.

Han mener et sentralt spørsmål de neste ukene er: Hvor mye smitte kan vi leve med?

– Skal vi ned på nærmest null før vi kan lette på noen tiltak? Nei, for Oslo sin del er en slik tankegang uaktuell. Vi ser altfor godt at tiltaksbyrden er for tung og at folk nå har levd lenge nok i en stengt by.