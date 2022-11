Koronastudie: Ny smitte øker risikoen

– Dersom resultatene av denne studien slår til, kommer historien til å dømme de som nå sier at det bare er å slippe viruset løs. Det vil ikke bli hyggelig. Som forsker føler jeg behov for å varsle om dette. Det er tegn som tyder på at helsemyndighetene ikke forstår hva dette betyr, sier Arne Søraas.

Infeksjonsmedisiner og forsker Arne Søraas ved Oslo universitetssykehus. Foto: Torstein Bøe / NRK

Forskeren og infeksjonsmedisineren er bekymret for konsekvensene av vinterens varslede smittebølge.

Vaksinene har vist seg å gi dårligere beskyttelse mot de nye virusvariantene, og trolig vil veldig mange bli smittet for andre og tredje gang i løpet av de neste månedene.

Tredobler risikoen

En fagfellevurdert studie viser nå at risikoen for å dø, havne på sykehus, eller få alvorlige sykdommer, øker for hver gang du blir utsatt for koronaviruset.

Forskere ved Washington University School of Medicine i USA, har sammenlignet helserapporter fra 5.8 millioner tidligere amerikanske soldater, både vaksinerte og uvaksinerte.

Resultatene viser at de som får covid-19 mer enn en gang, har tredoblet risiko for å havne på sykehus, og dobbelt så stor sjanse for å dø.

De fleste av deltakerne i studien var menn, med en gjennomsnittsalder på nær 60 år.

Den individuelle risikoen for hver enkelt i befolkningen, vil variere med hensyn til alder og helsetilstand.

De som får smitten flere ganger, er også langt mer utsatt for hjertelidelser og blodpropper, i tillegg til en rekke andre sykdommer, ifølge forskerne. Risikoen var forhøyet selv seks måneder etter den akutte infeksjonen.

Helsefaren økte også uavhengig av vaksinestatus.

Forskerne oppfordrer nå alle til å ta sine forholdsregler.

– Folk bør gjøre det de kan for å unngå å bli smittet. Bruk munnbind, ta nødvendige vaksiner, og hold deg hjemme hvis du får symptomer, sier lederen av studien, epidemiolog Ziyad Al-Aly.

Studien ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Medicine, og er gjengitt i aviser verden over de siste dagene.

De samme forskerne har tidligere vist at covid-19 kan gi alvorlige senvirkninger for mange.

Også en rekke andre studier peker mot at sykdommen gir høyere risiko for blodpropp og hjertesykdom. Nylig publiserte British Medical Journal en studie som sannsynliggjør en sammenheng.

Den amerikanske forskningen står i kontrast til hvordan Folkehelseinstituttet mener vi skal forholde oss til viruset.

Bruk av munnbind blir kun anbefalt dersom du har nærkontakt med noen i risikogruppene.

Får du symptomer på luftveisinfeksjoner, bør du holde deg hjemme. Har du bare lette forkjølelsessymptomer, kan du derimot leve som normalt.

FHI anbefaler heller ikke at folk tester seg for korona, og vil fortsatt ikke åpne for vaksine til folk i aldersgruppen 12–64 år, som er utenfor risikogruppene. Det åpnes heller ikke for salg av vaksiner på apotekene.

Ber om mer forskning

– Hvis dette stemmer, er det alvorlig, sier professor i epidemiologi Eiliv Lund ved Universitetet i Tromsø.

Han mener likevel det er sider ved den amerikanske studien, som gjør det vanskelig å overføre resultatene til norske forhold.

Professor emeritus i epidemiologi, Eiliv Lund. Foto: Jan-morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– De har brukt helsedata fra krigsveteraner. Dette er en veldig spesiell gruppe mennesker, med generelt dårlig helse. Forskerne har heller ikke adskilt alder og kjønn, noe som er en svakhet, sier Lund.

Han mener likevel at funnene er urovekkende, og etterlyser mer forskning på området.

– Dette må verifiseres gjennom europeisk og norsk forskning, sier professoren.

FHI: Usikkert om senfølger

NRK har bedt FHI om å vurdere studien. Fagdirektør Preben Aavitsland mener den har svakheter.

– Det er vanskelig å avgjøre om de tilstandene de nevner, skyldes covid-19 eller mer nøye oppfølging av dem som har gjennomgått covid-19. For eksempel kan det være sånn at pasienter med andre gangs covid-19 i perioden, ved en etterkontroll får diagnostisert tidligere skjult sykdom. De som ikke hadde covid-19 andre gang, får ikke tilsvarende etterkontroll og dermed heller ikke avdekket sine eventuelle skjulte sykdommer, sier Aavitsland.

Fagdirektør og overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

– Dette er bare en av mange studier som peker i retning av at covid-19 kan gi alvorlige ettervirkninger. I hvilken grad tar FHI hensyn til risikoen for langtidsvirkninger når dere utarbeider anbefalte smitteverntiltak?

– Det er fortsatt stor usikkerhet om omfanget og alvorligheten av eventuelle senfølger av covid-19. Det er derfor i hovedsak omfanget av alvorlige covid-19-tilfeller og belastningen på sykehusene som påvirker våre råd om håndtering av epidemien.

– Innføring av eventuelle tiltak skal også veies mot ulemper, både for økonomien og folkehelsa. Siden omikron sprer seg så godt, vil det kreve sterke smitteverntiltak eller vaksinasjon av store deler av befolkningen flere ganger i året, for å hindre at mange smittes, sier Aavitsland.

– Mye farligere enn influensa

Forsker og infeksjonsmedisiner, Arne Søraas, mener det er all grunn til å unngå å bli smittet.

– Både denne studien og annen forskning viser at covid-19 ikke bare er en forkjølelse eller en influensa. Det er en mye farligere sykdom, særlig i senere i forløpet, sier Søraas.

Han har ledet Koronastudien, som har fulgt 200.000 nordmenn gjennom pandemien. Blant annet har Søraas undersøkt konsekvensene av å bli smittet flere ganger.

– De som ble smittet på nytt, rapporterte større problemer med hukommelsen, og hadde dårligere opplevd helse. De scoret dårligere på nesten alle våre måleparametre, sier Søraas.

Han mener norske helsemyndigheter nå bør være føre var, og innskjerpe smittevernreglene.

– Sånn som det er nå, kan folk gå rundt med lette symptomer og smitte andre. Det er en dårlig policy, sier Søraas.

Forsker og spesialist i infeksjonssykdommer, Arne Søraas, frykter at pandemien kan føre til kortere levealder i Norge. Foto: Halldor Asvall / NRK

– Kan redusere levealderen

Søraas sin egen forskning tyder også på at vaksinen gir liten beskyttelse mot alvorlige ettervirkninger.

– Vi har en studie om akkurat dette, som nettopp er publisert. Den viser at vaksinen fungerer godt for å hindre alvorlig sykdom i starten, men beskytter lite mot langtidsvirkninger, sier Søraas.

Dersom resultatene fra den nye studien fra ÙSA skulle vise seg å være riktige, frykter han at det vil få store konsekvenser.

– Jeg tror vi vil få kortere levealder i Norge. Studien viser at man har dobbelt så stor risiko for å dø i 6 måneder etter infeksjonen. Det gir den samme risikoen som å bli 8 år eldre. Mange gjør mye for å holde seg unge og leve sunt. Blir du smittet igjen, tyder mye på at den gevinsten forsvinner, i alle fall i en periode, sier Søraas.