Koronasmittet reiste med fly, tog og taxi fra Tromsø til Oslo

Det blir stilt spørsmål til om Hurtigruten har brutt smittevernreglene i sin håndtering av saken. Direktør i Hurtigruten Daniel Skjeldam bekrefter at de ikke har fulgt FHIs retningslinjer for varsling. Han forklarer dette med rutinesvikt, og at beskjedene om smitte ikke havnet der de skulle med en gang. Videre sier Skjeldam at de følger internasjonale regler, og at de sier at folk kan jobbe på båt selv om de er i karantene.