– Jeg jobber hjemmefra og har pasientmøter på Skype. Jeg er litt tett i nesen, men er ikke dårlig utover det, sier legen til NRK.

Symptomene på koronasmitte varierer fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom.

– Det er veldig vanskelig å hindre spredning av viruset når man kan være smittet uten å ha tydelige symptomer.

Legen merket de første symptomene natt til tirsdag og hostet litt og var litt tett i nesen på morgenen.

– Jeg tok så kontakt med infeksjonsbakvakten som ikke fant grunn til å teste meg ettersom jeg ikke hadde feriert i et utsatt område.

Det var fredag at det ble kjent at legen som jobber ved øyeavdelingen var smittet. Legen hadde vært på ferie i Italia, og var på jobb mandag og tirsdag forrige uke.

Det var først torsdag at legen ble testet for viruset.

Nå er 110 av 311 ansatte ved øyeavdelingen på Ullevål i korona-karantene.

En utfordring

Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet er enig med legen. Det at man får veldig milde symptomer gjør det vanskeligere å hindre spredning.

– Det er jo sånn at hvis man får lette symptomer så er det jo ikke nødvendigvis slik at man går til legen og mistenker at man har noe spesielt som man trenger lege for, og det har man jo kanskje ikke heller.

Det er viktig å følge smittevernrådene, og være flink med håndhygiene, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Foto: NRK

Det gjør det vanskelig å oppdage hvor mange som er smittet og det er trolig store mørketall, ifølge Vold.

– Det virker jo på rapportene fra de landene som har en del syke, som om flesteparten får milde symptomer, at 80 prosent får milde symptomer.

Mange i karantene

Rundt i Norge sitter mange i karantene. Så langt har 25 personer testet positivt for det nye Covid-19 viruset. Ingen er alvorlig syke.

Viruset ble først oppdaget i den kinesiske millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen. Det ble for første gang påvist i Norge 26. februar. Viruset smitter gjennom hoste og nysing. Det sprer seg raskere enn vanlig influensa.

Ifølge Folkehelseinstituttet har det vært rapportert om sår hals hos personer med mild sykdom. En del har også fått lungebetennelse og hoste.

Så langt har over 89 000 mennesker i verden fått påvist viruset. I overkant av 3000 mennesker har mistet livet.

Det nye koronaviruset har fått navnet Covid-19. Det ble først oppdaget i Kina, men har siden spredd seg til mange andre land. Foto: CDC

– Jeg er lei meg

Den smittede legen har tidligere sagt til Aftenposten at det var en feilvurdering å si nei til å teste vedkommende tirsdag.

Dette var en «uheldig beslutning», vedgikk medisinsk direktør ved Oslo universitetssykehus, Hilde Myhren, på en pressekonferanse lørdag.

Hendelsen har ført til at over 150 Ullevål-ansatte per søndag kveld satt i karantene. Så langt har fem leger testet positivt for korona.

– Jeg har sannsynligvis smittet noen både på mandag når jeg følte meg helt frisk og på tirsdag etter at jeg kontaktet infeksjonsbakvakten.

Til NRK sier legen at det er bra at Folkehelseinstituttet har bestemt at alle som har jobbet i utsatte områder skal i karantene.

– Jeg er lei meg for dette. Jeg prøvde å gjøre alt jeg kunne for å bli testet tidlig og unngå eventuell smitte.