Koronasmittede skjelte ut smittesporerne: – Kjenner at jeg blir provosert

Minst ti personer er smittet av viruset etter private fester i Hemsedal i helgen. De smittede har løyet og skjelt ut smittesporerne. Kommunen vurderer nå å anmelde flere av de smittede til politiet.

Det var Hallingdølen som først omtalte saken.

– Når godt voksne mennesker kommer til Hemsedal – som har vært veldig hardt rammet – ikke bare bidrar til at smitten sprer seg, men i tillegg nærmest obstruerer bevisst smittesporingsarbeidet vårt, da kjenner jeg at jeg blir provosert, sier ordfører Pål Rørby (Sp) i Hemsedal til NRK.

– Men er det så farlig hvis disse ikke har vært rundt omkring i bygda, men holdt seg i private hytter og leiligheter?

– De har vært i butikker, i Vinmonopolet, på serveringssteder og i skisenteret! De har oppført seg som alle andre som er her oppe i en helg med godt vær og fine snøforhold, kommer det kontant fra ordføreren.

Nektet å samarbeide

Onsdag kveld fikk Hemsedal kommune melding om at følget som hadde besøkt bygda i helga har testet positivt på covid-19. Følget som kom utenbygds fra har nå reist hjem.

I deres respektive hjemkommuner har lokale smittesporere jobbet seg 48 timer bakover i tid og sted.

Da den lokale smittesporingsgruppa i Hemsedal onsdag kveld og påfølgende dag satte i gang sitt arbeid for å nøste opp i hvor følget hadde vært, bød det på vanskeligheter – og ubehageligheter.

De smittede nektet regelrett å samarbeide. I stedet ble enkelte av smittesporingsteamet skjelt ut.

– Vi er klare over at folk som får en smittesporingstelefon kan føle det som vanskelig – fordi man er smittet, blir redd eller opplever at noen (smittesporere) skal se dem i kortene, sier kommuneoverlege Camilla Underland til NRK.

Hun presiserer at de ivaretar taushetsplikt og personvern, og at smittesporerne ikke er ute etter å anklage eller ta noen.

Kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland, er klar over at folk kan oppleve en smittesporingstelefon som vanskelig. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

– Vi ringer altså ikke folk for å være en klamp om foten, og jeg håper folk kan ha tillit til det – og at det ikke oppleves som mas, sier Underland.

– Det var ikke pent

Smittesporingskoordinator June Botten i Hemsedal håper at folk kan forstå at de bare gjør jobben sin, og at det er viktig for smittesporerne å agere tidlig.

– En halvtime fra eller til kan ha store konsekvenser. Vi jobber med smittesporing til sent på kvelden når vi må, for å selv kunne legge oss og vite at vi har pratet med dem vi må prate med.

– Hva tenker du om at smittesporere blir skjelt ut mens de prøver å gjøre jobben sin?

– Å bli møtt med irritasjon og slikt er jo selvsagt ikke noe vi ønsker at noen i teamet vårt skal bli utsatt for. Det er absolutt ikke bra.

NRK erfarer at særlig én yngre smittesporer fikk en verbal knyttneve i fleisen i forbindelse med smittesporingsarbeidet.

– Kan du si noe om hva som ble sagt?

– Jeg vet ikke akkurat hva som ble sagt. Jeg har bare fått det referert. Men det var ikke pent. Og det var nok ting som vedkommende ville skammet seg over hvis de hadde vært ved sine fulle fem, svarer Botten.

Ordfører Rørby sier de nå vurderer å gå til en politianmeldelse.

– At godt voksne folk driver med direkte obstruksjon, synes vi er såpass alvorlig at dette skal vi vurdere når vi har fått nøstet opp i det som haster. Så skal vi sette oss ned og puste litt med magen og se om vi bør statuere et eksempel og gå til en anmeldelse.