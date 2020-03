Smittevernoverlegen i Oslo sier at begrunnelsen for avlysningen er at arrangementet er stort og smitten øker raskt nå.

Smittevernoverlege Tore Steen. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

– Jeg har truffet et vedtak om at arrangøren plikter å avlyse den konserten i morgen, sier smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen.

– Det er solgt over 7000 billetter. Vi mener at risikoen ved å arrangere konserten er for stor i den situasjonen vi har akkurat nå, der det er forholdsvis rask økning av smitte av koronaviruset, sier Tore Steen.

Hold deg oppdatert: Meld deg på nyhetsbrev

Bryan Adams selv har lagt ut en melding om avlysningene i ettermiddag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stavanger kommune har bestemt seg for å avlyse konserten den 60 år gamle kanadiske musikeren skulle hatt i byen på onsdag.

Fire personer er innlagt på sykehus

Mandag ble det kjent at tre nye pasienter er lagt inn på sykehus med luftveisproblemer etter smitte av koronaviruset. Pasientene ligger på Bærum sykehus, på Ullevål i Oslo og på St.Olavs Hospital i Trondheim. Søndag ble en pasient lagt inn med koronasmitte på Drammen sykehus.

Pasientene på Bærum sykehus, Drammen sykehus og St. Olavs Hospital har vært på reise i Nord-Italia.