Koronakrisen rammer idrettsungdom med spiseforstyrrelser svært hardt

– Siden det ikke var noen idrett jeg skulle prestere i var det heller ingen grunn til å spise, sier «Ane».

«Ane» beskriver spiseforstyrrelsen sin som varierende. Det kan gå bra og dårlig om hverandre, forteller hun. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

I 2018 slo NIH-professor Jorunn Sundgot-Borgen full alarm om spiseforstyrrelser i langrenn.

Mye tyder på at det fortsatt er et problem i Idretts-Norge generelt.

For «Ane» er tematikken vanskelig å snakke om. Derfor vil hun gjerne være anonym.

I mars rammet koronakrisen for alvor Norge. For å hindre smittespredning ble blant annet all idrett stanset. Skolene ble stengt.

– Før koronaen rammet Norge i mars var jeg veldig nede idrettsmessig. Det påvirket også min mentale helse. Jeg hadde litt det problemet at idrett var det eneste jeg hadde. Sporten definerte meg og jeg hang etter på skolen.

For «Ane» betydde digital hjemmeundervisning, avlyste fellestreninger, og mindre tid sammen med venner, at spiseforstyrrelsen fikk større plass i hverdagen.

Hun beskriver dager da hun gikk 35 timer uten mat. Hun kastet også opp daglig.

Når idretten ble borte hadde hun ikke lenger noen grunn til å spise eller la være å kaste opp, forteller hun.

– Nå som idretten ikke var der, var det på en måte bare å gønne på.

Dobling av antall henvendelser

– Vi har sett en stor økning i antall henvendelser fra ungdom som syns det er vanskelig å komme gjennom koronasituasjonen, forteller Kristin Lundanes Jonvik.

Hun er rådgiver og klinisk ernæringsfysiolog i Sunn Idrett.

Kristin Lundanes Jonvik, forsker og klinisk ernæringsfysiolog i Sunn Idrett. Foto: Sunn Idrett

Fra mars til oktober i 2019 mottok de 66 samtaler på chat. I samme periode i år mottok de 104 samtaler.

Det tilsvarer en økning på 57 prosent.

På chatten treffer de ungdom med en gjennomsnittsalder på 18 år. De har også fått flere henvendelser fra gutter.

De fleste henvendelsene går på et anstrengt forhold til mat og kropp. Men under koronapandemien har det også handlet mye om ensomhet.

– Vi har merket et veldig stort trykk der. Kanskje særlig i den perioden det var mye nedstenging av skoler på vårparten. Vi ser mer tematikk rundt ensomhet, behov for å prate med noen i isolasjonen, kroppsbilde og vanskeligheter med struktur i hverdagen når man sitter hjemme, sier Lundanes Jonvik.

Sunn Idrett har også en rådgivningsmail og telefon. Der ser de en økning på 76 prosent i antall henvendelser, sammenlignet med mars til oktober i fjor.

– Henvendelsene kommer i stor grad fra foreldre eller ungdomstrenere som er bekymret for sin idrettsungdom. Behovet er der, for å få den støtten.

Lundanes vil også poengtere at økningen kan skyldes flere ting enn korona. For eksempel at tjenestene deres har blitt mer synlige.

– Det er udiskutabelt

I likhet med Sunn Idrett ser også Finn Skårderud, psykiater ved Olympiatoppen, at flere idrettsungdom sliter under koronapandemien.

De har rutiner. De har regler. De er på treningssentrene og de har opplegg. Koronaen roter til mye av dette, forklarer han.

Finn Skårderud, professor ved Norges idrettshøgskole og psykiater ved Olympiatoppen og Villa SULT. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Det er åpenbart at det er før og at det er etter korona. Også når det gjelder problemer rundt mat, kropp, forstyrret spising og spiseforstyrrelser. Det er ganske udiskutabelt, sier Skårderud.

Skårderud tror mye av problemet handler om endring av rutiner.

– For noen så er dette greit. For andre så rykker det veldig i deres opplevelse av kontroll.

Skårderud er ekstra bekymret for utviklingen akkurat nå. Og understreker at mange i løpet av høsten har fått det tøffere fordi disse rutinene er borte. Ikke bare hos Sunn Idrett, men også i andre behandlingstilbud.

ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser, bekrefter i en e-post til NRK at pågangen er stor i de ulike helseregionene.

Både med tankte på henvisninger og belegg på de ulike avdelingene.

Pandemien viser oss at trening og idrett ikke nødvendigvis er sunt, forklarer Skårderud.

– Det er veldig lett å si at trening er sunt, men det er ikke så sikkert. Vi ser at det er en del unge mennesker som misbruker trening. De har blitt avhengig av å trene på en spesiell måte. Kanskje får vi nå synliggjort at dette med kropp er mye mer komplekst.

Fant seg selv utenfor idrettsarenaen

På slutten av sommeren ble sykdommen til «Ane» bedre.

Hun hadde gjennom pandemien søkt til andre aktiviteter enn idrett. Trening ble erstattet med tid med venner.

– Etter hvert fant jeg andre ting som definerte meg og ikke bare idretten. Jeg ville ikke lenger bare se ut på en spesiell måte. Jeg hadde også fått flere venner etter den første lockdownen, sier «Ane».

«Ane» tror teamet rundt spiseforstyrrelser er mer tabubelagt i idretten enn ellers i samfunnet. I dretten må man liksom spise bra, for å trene bra, sier hun. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

«Ane» tror idrett og spiseforstyrrelser henger tett sammen. For når idretten går dårlig står spisingen igjen som det eneste man kan kontrollere, forteller hun.

– Idrett påvirker spising og spising påvirker idrett. Og det er vanskelig å finne balansen. Det er lett å ty til spisingen som en «stressrelife».

Oppfordrer folk til å ta imot hjelp

«Ane» får hjelp av helsesøster og forteller at hun er inne i en god periode.

– Jeg har det bedre nå enn jeg hadde det i mars. Men jeg hadde det bedre i august enn hva jeg har det nå.

Hun oppfordrer idrettsungdom som befinner seg i samme situasjon til å oppsøke hjelp.

– Det er vanskelig å få hjelp hvis man ikke vil ha det. Ingen kan tvinge deg. Men jeg oppfordrer alle til å ville ta imot den.

– Vit at alt ordner seg til slutt.

Slik kan du kontakte Sunn Idrett Ekspandér faktaboks Har du eller noen du kjenner vanskelige tanker knyttet til mat, kropp, vekt og prestasjon? Kontakt oss Sunn Idrett på e-post, telefon, eller chat: Mail: bekymret@sunnidrett.no,

Sunn Idrett telefonen: 48 15 44 44 (åpen hverdager mellom kl. 10-15)

Sunn Idrett chatten (åpen mandager kl. 20-22)

.