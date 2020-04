Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ble veldig overrasket og ble selvfølgelig veldig glad. Og jeg lurer alltid. Er det til meg? Eller er det kommet feil?

Janne Perlestenbakken har fått blomster fra arbeidsgiveren sin. Hun jobber som kundedirektør i kommunikasjonsbyrået Oculos AS.

Siden torsdag 12. mars har hun ikke truffet kollegene. Hun har hatt hjemmekontor.

Janne Perlestenbakken ble veldig overrasket da hun fikk blomster levert på døren. Foto: Interflora

Hyggelig å bli verdsatt

Den nye hverdagen er hektisk med to barn som skal gjøre skolearbeid. Arbeidsdagen blir litt forskjøvet. Hun jobber litt når det passer, hele dagen.

PC-en er alltid åpen. Ofte må hun ta pauser for å hjelpe til med andre ting.

– Jeg tror at arbeidsgivere også vet at det er krevende for alle å få dette her til å gå opp. Det å sende blomster er en veldig liten aktivitet som gir fornøyde ansatte. Det synes jeg flere burde gjøre.

Sammen med blomstene fikk Janne Perlestenbakken dette kortet. Foto: Privat

10.000 utkjøringer om dagen

– Blomster formidler en følelse og en tanke. Det forsterker opplevelsen av å bli sett og å føle seg verdsatt, sier Kjetil Hans Løken, daglig leder i Interflora Norge SA.

Interflora er et verdensomspennende samvirke for utkjøring av blomster. I Norge er 370 butikker med i samarbeidet.

I mars da koronarestriksjonene trådte i kraft, opplevde Interflora en dobling i blomsterbestillinger. Økningen har fortsatt. De to siste ukene har det vært en tidobling.

– Vi snakker om 10.000 utkjøringer pr. dag.

Kjetil Hans Løken er daglig leder i Interflora Norge SA. Foto: Interflora

Ni av ti kunder kjøper blomster til andre enn seg selv.

På grunn av koronakrisen er tilfanget av blomster noe mindre enn vanlig. Nå går det mest i norske varer: tulipaner, påskeliljer og løkblomster.

Stengte butikker har åpnet

Da koronakrisen inntok landet, stengte 15 Interflora- butikker dørene. Organisasjonen fjernet den sentrale fortjenesten for å motivere butikker til å holde åpent. Trenden har snudd og mange har tenkt nytt.

– De setter blomster utenfor butikker. Folk kan vippse penger. Noen har startet med gratis hjemkjøring, sier Løken.

I dag er fem butikker stengt.

Julen er normalt høytid for å sende blomster. Dersom den store etterspørselen fortsetter, vil omsetningen overgå desember.

Oculos AS er en av mange arbeidsgivere som har sendt ut blomster til sine ansatte. Foto: Privat

Folk bestiller blomster til seg selv

– Dette har vi aldri sett tidligere, sier Erling Ølstad, blomsterhandler i Mester Grønn.

Blomsterkjeden har en økning i bestilling av blomster på rundt 200 prosent.

Normalt bestiller man for å gi bort. Mester Grønn opplever nå at mange sitter hjemme og bestiller til seg selv. De vil pynte opp rundt seg, men ønsker ikke å gå ut for å handle.

– Det å bestille til seg selv er en sterkt økende trend og betydelig forsterket de siste ukene, sier Ølstad.

Erling Ølstad er administrerende direktør i Mester Grønn. Foto: Alexander Nordby / NRK

Har stoppet bestillinger

– Vi har måttet stenge og det er jo litt trist, sier Ølstad.

Mester Grønn klarer ikke å levere blomster om dagen til alle som ønsker det. I perioder har de måttet stenge for bestilling i enkelte distrikter for å komme à jour og for å kunne ha full kontroll.

– Vi er opptatt av at vi skal levere.

Posten har stor økning i Oslo-området

Posten kjører ut blomster for Mester Grønn og flere andre blomsterhandler rundt om i landet.

​Kenneth Tjønndal Pettersen er pressesjef i Posten Norge. Foto: Posten

I Oslo-området har de den siste tiden levert ut fire ganger så mye blomster som normalt.

I resten av landet har de hatt tre ganger så mange leveringer.

– Det er godt å se at vi i krisetider viser mye hjertevarme for andre og at mange også gir seg selv en liten positiv oppmerksomhet, sier pressesjef i Posten Norge, ​Kenneth Tjønndal Pettersen.