Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Restauranten har nektet å vedta boten. Det betyr at saken ender i rettssystemet, sier krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad til NRK.

Langfredag fikk restauranten Riviera Fusion på brygga i Fredrikstad besøk av politiet. Patruljen reagerte på at det var for mange gjester på uteserveringen, og at gjestene satt for tett på hverandre.

Besøket endte med at restauranten fikk en bot på 40.000 kroner for brudd på smittevernloven.

– Når det gjelder akkurat denne restauranten, har vi fått flere meldinger om den. Da har vi vært der og gitt råd og veiledning. Når det ikke har hjulpet, så har vi gitt et forelegg, sier Albertsen.

Vil ha en behandling i retten

Restaurant-eier Tuck Phau bekrefter til NRK at han ikke godtar boten. Grunnen er at han føler seg urettferdig behandlet.

– På torsdag fikk jeg beskjed av politiet om at avstanden var grei. På fredag kom de tilbake, da var avstanden omtrent den samme, men da sa de at jeg hadde for mange folk.

Ifølge Phau var det enkelte kunder som satt tett på hverandre. Men det skal ha vært samboere, ektepar eller andre som bodde i samme husstand.

– Vi har tatt ansvar og gitt kundene beskjed om reglene. Dersom noen flytter seg litt for tett, og vi legger merke til det, så ber vi dem om å spre seg igjen. Men vi kan ikke stå ved siden av dem hele tiden heller. Det er voksne folk og de har litt ansvar selv også, sier han.

Innehaveren er klar på at han ønsker en behandling i retten.

– Urettferdigheten må frem i lyset. Jeg ønsker en rettferdig dom på dette og jeg er forberedt på en rettssak. Jeg har vitner som gir oss full støtte, sier han.

Les også: Grensehandlere anmeldt på Svinesund

Fikk meldinger om flere restauranter

Ifølge politiet var det 26 personer på uteserveringen da patruljen var på stedet. Etter at NRK omtalte saken fredag, har flere lesere tatt kontakt for å fortelle at situasjonen var lik også ved andre serveringssteder i byen.

– Her er det virkelig forskjellsbehandling, skriver en.

Tuck Phau ved Riviera Fusion understreker det samme.

– Jeg føler at vi blir jaktet på. Det er flere andre som har åpent, og som har mange kunder, men det er vi som har fått bot. Jeg håper politiet revurderer saken.

Krimsjef Rune Albertsen i Fredrikstad-politiet sier at de har mottatt flere meldinger om mulige brudd på smittevernloven. Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

Rune Albertsen i politiet bekrefter at de har fått meldinger om andre restauranter i byen, men at de ikke har blitt straffet.

– Dette er den første og eneste saken av denne typen i Fredrikstad - så langt. Vi har fått meldinger om andre restauranter, men når vi har kommet til stedet, har det sett greit ut.

Også i nabobyen Sarpsborg ble et serveringssted tatt for brudd på smittevernloven langfredag.

– Etter en prat med innehaver, skal det ha løst seg ved muntlig pålegg, sa operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til Sarpsborg Arbeiderblad.