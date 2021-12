– Det ble noen søvnløse netter. Jeg tok ikke ut lønn på to måneder til vi kom oss over kneika, sier Marius Storefjell.

Han er daglig leder i CMC Varme i Vestfold. I fjor vinter tok de en jobb for et annet nystartet firma. Selskapet til Storefjell skulle installere varme i et hus.

Storefjell så at firmaet var nytt, men la ikke merke til noe som fikk varsellampene til å blinke. Dermed tok de jobben.

– Vi har jo vært nystartet en gang vi også, så jeg har ikke noen problemer med å gi folk en mulighet. Næringslivet er grunnpilaren i samfunnet, sier han.

Etter at jobben var gjort og regningen sendt, startet en kamp for å få betalt 120.000 kroner som de hadde lagt ut.

Den daglige lederen i det nystartede firmaet, en mann i 30-årene fra Østlandet, har nemlig drevet med økonomisk kriminalitet siden 2013.

Det skulle vise at mange hadde blitt lurt av mannen, som nå er dømt for 90 forhold over hele landet.

NRK forklarer Hva er en konkurs? Bla videre Dersom et selskap ikke klarer å betale for seg og det kan bevises, blir selskapet slått konkurs. Det kan ikke være midlertidige problemer med å betale. Kreditorene må også bevise at selskapet ikke har verdier til å gjøre opp for seg. Hva er en kreditor? En kreditor er de som har krav på penger eller varer fra en bedrift eller privatpersoner. Konkurser behandles i domstolen. Dersom det åpnes konkurs blir det oppnevnt en advokat som bostyrer. Advokaten har som hovedoppgave å skaffe pengene som kreditorene skal ha. Hva gjør bostyreren? Bostyreren selger det selskapet eier og krever inn ubetalte regninger. Bostyrer kan også anmelde til politiet, dersom man finner at det har skjedd noe ulovlig i selskapet. Hvem kan gå konkurs? Både privatpersoner, aksjeselskap og andre bedrifter kan gå konkurs. Ved konkurs mister den som skylder penger retten til å bestemme over eiendelene sine. Hvordan avsluttes en konkurs? Når bostyreren er ferdig med arbeidet sitt, så skriver retten en avgjørelse. Da er konkursen ferdig behandlet. Færre bedrifter går konkurs: Særlig én bransje har klart seg bra Forrige kort Neste kort

Svindlet og kjørte rundt i dyre biler

Mannen har i høst stått tiltalt for bedragerier for rundt ni millioner kroner. Gjennom en rekke selskaper har han kjøpt varmepumper og tjenester fra andre firmaer.

Varene har han solgt videre, uten å betale for dem. Og pengene for varene han har solgt, har mannen fått rett inn på sin egen, private konto.

Mens 13 personer og 26 firmaer satt igjen svindlet, skaffet mannen seg blant annet dyre biler.

En av bilene hadde en prislapp på 1,6 millioner.

Men det var ikke alt. Han kjøpte også inn private ting med selskapets penger.

– Det er høytrykksvasker, en trampoline, paviljong, interiørartikler fra Ikea, en Playstation 4 og spill, sier bostyrer Frank C. Aase.

BOSTYRER: Advokat Frank C. Aase har stått som bostyrer for et av firmaene mannen har vært involvert i. Foto: Espen Sturlason

Noen ganger annonserte mannen varmepumper og elbilladere på Finn. Mannen fikk forhåndsbetalt, men folk fikk aldri varene.

Den ferske dommen mot ham omfatter også bedrageri overfor Husbanken, Skatteetaten og Nav.

Mannen er dømt til to år og ti måneders fengsel, og til å betale nær ni millioner kroner i erstatning til ofrene. Ett år av fengselsstraffen er gjort betinget.

– Han godtar dommen, sier hans forsvarer, advokat Ole Lien.

Dømt tidligere

I retten tilstod mannen alle forholdene han var tiltalt for.

– Jeg har vært konkurs siden jeg var 18 år, forklarte han.

Mannen ble dømt første gang for bedrageri i 2019. Likevel fortsatte han virksomheten.

– Det er vanskelig å se på det i ettertid og spørre hva man tenkte, når man er inne i en boble som dette her. Det er ikke lett å huske egne tanker, men det ble gjort for å berike seg selv, sa mannen i retten.

Han har også to ganger blitt ilagt konkurskarantene. Det vil si at han ikke kan drive selskaper.

På tross av dette fortsatte mannen å starte selskaper ved hjelp av andre personer. Disse personene leverte inn regnskap og stod som styreleder og daglig leder i firmaene hans. Dette kalles stråmenn.

I flere av tilfellene var regnskapene bare oppspinn. Han skrev ned uriktige summer som ble sendt til Brønnøysundregistrene.

Politiet etterforsker nå nettverket rundt mannen. I retten nektet han å forklare seg om disse personene.

– Jeg har lært leksa mi

Marius Storefjell fikk aldri tilbake alle pengene sine, til tross for gjentatte forsøk.

Etter en stund ble han varslet om at mannen var siktet og under etterforskning.

– Jeg håper jo også, med mediedekningen, at det er flere som tenker seg om to ganger før de blir svindlere og lurer folk. Så kanskje det er en preventiv effekt her.

Han sier han har lært av situasjonen.

– Jeg har lært meg å gjøre leksa mi. Når vi skal investere i prosjekter så sjekker jeg kredittverdighet. Ikke på privatpersoner, men på firmaer vi skal legge ut betalinger for.