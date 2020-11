Konkursfare i serveringsbransjen: – Verste vi noen gang har sett

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«I dag har dere langt på vei slått kulturlivet konkurs. Mange bedrifter innen restaurant, uteliv og reiseliv er på vei ned i samme dragsuget. Vel blåst!»

Slik starter Facebook-innlegget som Parkteatret-lederen Dan-Michael Danino publiserte på søndag.

Her forteller han hvor mye de sliter økonomisk fordi regjeringen ikke fjerner arbeidsgiveravgiften, og kommer med tiltakspakker som han mener treffer skjevt.

– Jeg tror jeg traff en nerve, for innlegget har blitt delt av flere bransjefolk. Tilbakemeldingene jeg har fått er at jeg snakker på vegne av mange, sier Danino til NRK.

Han mener regjeringen ikke tar nok ansvar.

– Vi blir beordret nedstengt, og sitter igjen med regningen nok en gang. Det synes jeg ikke passer seg.

– FATTIGERE BY: Dan-Michael Danino mener kulturen selve limet i samfunnet. Han mener byen blir fattigere av at flere må stenge dørene. Foto: Nadir Alam / NRK

NHO: – Bekmørkt

To uker inn i den sosiale nedstengingen i Oslo, er det mange aktører som sliter. Skjenkestopp, stengte dører og tapt omsetning gjør det krevende å holde hjulene i gang.

Næringslivets Hovedorganisasjon sin koronaundersøkelse for november viser dramatiske tall for serveringsbransjen i Oslo:

Alle serveringsstedene har lavere omsetning

Halvparten har mistet hele omsetningen eller 75 prosent av den sammenlignet med samme periode i fjor

72 prosent har likviditetsproblemer

70 prosent sier det er en reell fare for konkurs, og over halvparten frykter det vil skje før året er omme

– Oslo er absolutt hardest rammet, og det er bekmørkt i serveringsbransjen. Dette er vel det verste vi noen gang har sett, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Viken.

For serverings- og utelivsbransjen er desember en viktig måned som pleier å redde omsetningen for hele året. Slik blir det ikke i år.

– Dette er så alvorlig som det kan bli, og disse tallene er urovekkende, sier Solli, som er glad for at det nå kommer en kompensasjonsordning som dekker en stor andel faste kostnader.

– Det er også viktig at bedrifter som sliter kontakter banken, for finansministeren har lovt at de skal være mer imøtekommende. Bedriftene må få mer forutsigbarhet fremover, så senest i januar må myndighetene beslutte hvilke tiltak som skal videreføres, det gjelder også kompensasjonsordningen som er tidfestet til ut februar. Myndighetene må ta høyde for at krisen varer lengre enn det.

REGIONDIREKTØR: Nina Solli i NHO Oslo og Viken. Foto: Eva Helene Storm Hanssen / Moment Studio

Kan få utsettelse

Søknader om kompensasjon kan sendes inn fra januar 2021. Det er for sent, mener Danino.

– Når vi nå skal betale arbeidsgiveravgiften for 5. termin, uten at vi har noen form for inntekt, sier det seg selv at tiltakspakken til Iselin Nybø kommer litt sent, sier han.

– Kommer det ikke penger i løpet av to uker, og Skatteetaten rett og slett tvangsinnfordrer arbeidsgiveravgiften, så er man ferdig.

Statssekretær fra Lucie Katrine Sunde-Eidem sier imidlertid at de aller fleste næringsdrivende med betalingsproblemer som følge av koronautbruddet vil kunne få utsatt skatter og avgifter til etter at den nye kompensasjonsordningen er kommet på plass.

– Vi jobber nå på spreng for å få på plass en kompensasjonsordning, som gjør at søkere kan få dekket 85 prosent av faste, uunngåelige kostnader i november og desember. Ordningen vil åpne i midten av januar, og utbetalinger av støtte vil skje så raskt som mulig etter det, sier hun i en kommentar til NRK.

Sunde-Eidem sier hun forstår godt at mange tar det tungt og er bekymret nå.

– Utelivet er blant de næringene som er hardest rammet som følge av koronasituasjonen, men det er ikke sånn at de må ta hele regningen alene. Regjeringen har siden mars stilt til disposisjon beløp i hundremilliardersklassen for å hjelpe næringslivet og arbeidstakerne.

På spørsmål om Parkteatret vil klare seg, svarer Danino:

– Det kommer an på om myndighetene hører på hva bransjen trenger. Det handler jo ikke bare om Parkteatret, men om tiltakspakker som må treffe bedre og et embetsverk som må høre på hva vi har å si.