– Jeg er glad i Kongsberg og trives med å bo her. Jeg vet ikke om jeg kjenner noen av de pårørende, så derfor vil jeg sette ned et lys, sier Linda-Helena Gustafsson.

Linda-Helena Gustafsson vil uttrykke sin medfølelse med de pårørende etter drapene på Kongsberg. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Befolkningen i Kongsberg har problemer med å ta innover seg de grufulle handlingene. En mann i 30-årene gikk til angrep på flere mennesker. Fem personer ble drept, og to personer ble skadd.

Politiet fikk første melding om ugjerningen klokka 18:13. Gjerningsmannen ble pågrepet klokka 18:47.

Gustafsson måtte en tur på et kjøpesenter mens politijakten pågikk.

– Jeg var redd da jeg gikk hjemmefra og ned på kjøpesenteret, og jeg var redd da jeg gikk tilbake i mørket. Det føltes ikke trygt, for da var han ikke pågrepet, forteller Gustafsson.

– Prøver å ta vare på dem

Sogneprest Reidar Aasbø har hatt en av de vanskeligste oppgavene i går kveld og i natt. Han er en av dem som meldte fra om dødsfallene, og han har møtt de som er hardest rammet. De pårørende.

Reidar Aasbø er sogneprest i Kongsberg. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– Det er egentlig ganske uvirkelig. Som mange andre her i byen, har vi vanskelig for å sette ord på det som har skjedd og ta det innover oss, sier Aasbø.

Han er med i kommunens kriseteam, og i møte med de pårørende er det vanskelig å finne de rette ordene.

Han forteller at det som preger de pårørende i en slik situasjon, er først og fremst sjokk. De har vanskelig for å sette ord på det de tenker og føler, samtidig som de har et stort behov for informasjon.

– Hva er det som har skjedd, hvordan foregikk det, hva skjer nå. Ikke minst hvorfor kunne dette skje. Noen spørsmål kan man få svar på, men det er mange ting vi ikke vet. Så det viktigste er å være sammen med dem og prøve å ta vare på dem så godt vi kan, sier Aasbø.

Åpen kirke

Onsdag morgen åpnet kirken dørene for å gi folk som trenger det et tilbud. Kirkens ansatte vil være til stede utover dagen.

– Her kan folk komme for å få noen å prate med, eller noen å være sammen med. Her kan folk komme for å sitte og være stille, eller kanskje tenne et lys, sier Aasbø.