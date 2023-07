Konfiskerte kniver og øks fra tenåringer

Politiet i Oslo har beslaglagt våpen fra flere tenåringer ved bussterminalen, melder de.

Det er gutter i alderen 15-17 år. De tilhører en gruppering politiet er kjent med fra før, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen til NRK.

Blant våpnene er kniver, en softgun, en øks og et knokejern.

Ungdommene ble ransaket etter at vitner hadde meldt fra om at en av dem så ut til å ha en kniv.

Politiet har ikke oversikt over antallet ungdommer, eller våpen. Men et vitne som ringte inn anslo at det var snakk om 15-20 personer.

Operasjonsleder Pedersen sier til at flere av dem har kastet fra seg kniver i nærområdet da politiet kom.

Ingen er blitt skadet. Men ifølge politiet oppfører tenåringene seg både truende og trakasserende mot betjentene på stedet.

Siden det er så unge gutter som er involvert, blir barnevernet koblet inn, ifølge Pedersen.