– Enkelte kommuner har ikke smitte i det hele tatt. De synes det er vanskelig å ha så strenge regler. Jeg tror vi må ha litt større variasjon, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland i Oslo og Viken.

Torsdag hadde hun møte med de 52 kommunene i Oslo og Viken. Også helsemyndighetene var med.

Der sa flere av kommunene at de mener det blir feil at alle skal ha de samme tiltakene.

Ål-ordfører Solveig Vestenfor (Ap) snakket på vegne av seks kommuner i Hallingdal.

– Jeg håper virkelig regjeringa lytter til tydelige signal fra kommunene i både Hallingdal og andre deler av Viken med lavt smittetrykk. Det ville overraska meg hvis det ikke blir lytta til, sier hun.

Ba om å få strenge tiltak

Det er bare tre uker siden de samme kommunene ba regjeringen om å pålegge dem strengere smitteverntiltak som skulle gjelde for hele fylket.

Det skjedde etter at smitten hadde økt mange steder på Østlandet. Kommunene innførte ulike regler lokalt, men det var ikke nok til å stoppe smittespredningen.

Kun få timer etter et møte mellom kommunene, statsforvalteren og helsemyndighetene 15. mars, kom svaret fra helseministeren.

Regjeringen påla Viken-kommunene de strengeste restriksjonene. Det innebar blant annet forbud mot arrangementer utenfor hjemmet, stengte butikker og påbud om hjemmekontor der det var mulig. Det ble dessuten anbefalt å unngå hjemmebesøk.

Etter påske har det vært en nedgang i smittespredningen på landsbasis. Samtidig er det fortsatt mye smitte mange steder på Østlandet.

Vil ha likebehandling

De strenge tiltakene i Viken varer frem til 11. april. En som fortsatt ser behov for både strenge og koordinerte tiltak, er Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

I hans kommune og i nabokommunen Fredrikstad er det fortsatt mye smitte. Derfor mener han regjeringen bør ha strenge tiltak og «mest mulig likebehandling» i to nye uker.

– Hvis man skal gjøre forskjell på kommunene, så må det være naturlige skiller. Hvis vi skal ha strenge tiltak i Sarpsborg, så må det være slik i Fredrikstad og Halden også. Dette må henge sammen, sier han.

Håper på åpne blomsterbutikker

På møtet ble også blomsterbutikkene diskutert spesielt. I dag får nemlig blomsterbutikkene holde åpent i Oslo, men ikke i resten av Viken.

Statsforvalteren sier at blomsterutsalgene er noe kommunene i Viken er opptatt av.

– Det er urimelig at man skal få kjøpe blomster i Oslo, men ikke i Bærum eller i Hallingdal. Jeg vil utfordre styremaktene på å samordne forskriftene mellom Oslo og Viken noe mer, sier Haugland.

Hun får støtte av Sarpsborg-ordføreren, som ber om like vilkår for næringslivet i Viken og Oslo.

– Skal det være åpent for å selge blomster, så må alle få gjøre det. Så må også toppidretten i Viken få unntak, slik at de kan trene og spille kamper, sier han.

Statsforvalteren vil nå sende et felles ønske fra regionen til regjeringen og helsemyndighetene.

– Et av rådene blir nok at vi ønsker større variasjon. Viken er et veldig stort fylke. Derfor må det være litt ulike vedtekter fra den ene kommunen til den andre. Vi må se på smittetrykket når vi gir et råd, sier hun.