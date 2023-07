Tidligere i sommer ble en sau kvalt etter å ha satt seg fast i et nettinggjerde på en fritidseiendom i Sigdal. Men det er ikke kun nettinggjerder som kan bli en felle for dyra.

Piggtråd kan skape store lidelser for dyr. Det har vært forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder for å regulere dyrs ferdsel i over 13 år.

Piggtrådgjerder som opplagt er farlige for dyr skal fjernes, ifølge Mattilsynet.

Piggtråd som ikke blir vedlikeholdt kan skade både dyr og mennesker. Foto: Margret Helland/NRK

Ti kroner meter'n

Per Sjögren ønsker statlig finansiering for å fjerne piggtråd. Foto: Privat

I Tromsø har kommunen fjernet piggtråd kostnadsfritt.

Dersom grunneier gjør det selv og leverer piggtråd til godkjent mottak får de ti kroner per meter.

Per Sjögren er landbruksrådgiver i Tromsø. Han sier at de aldri før har fått inn så mye piggtråd, og at flere kommuner burde la seg inspirere.

– Både grunneiere og brukere av naturen er fornøyde. Selv om dette er en kostnad for kommunen, er dette noe vi ønsker å fortsette med. Det er nok av piggtråd å samle inn, sier Sjögren.

Piggtråd funnet på befaring i Tromsø i sommer. Foto: Tromsø kommune

Får ikke tilskudd

Fjerning av piggtråd fra landbruket kan finansieres ved hjelp av tilskuddsordningen «spesielle miljøtiltak i jordbruket,» også kalt SMIL.

Tilskuddsordningen omfatter kun piggtråd som er fra landbruket. Men mye piggtråd har havnet i naturen av andre grunner. Mange steder i landet stammer den fra krigens dager. Dette gjelder også i Tromsø.

Derfor har ordningen vært finansiert av Tromsø kommune selv, i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge.

Sjögren mener at dersom kommunene fikk økonomisk støtte kunne flere kommuner fjernet piggtråd etter behov. Da også den som stammer fra krigen.

– Det er grunneierne som har ansvar for å rydde opp. Men skal man ha en nasjonal ordning, bør kommunene få statlig tilskudd for å fjerne all piggtråd, mener Sjögren.

Gammel piggtråd ruster i naturen. Foto: Elvi Rosita Norvang-Herstrøm / NRK

Fjernet 250 kilometer

Gjøvik kommune og Rogaland fylke gir også tilskudd til grunneiere for å fjerne piggtråd.

I Rogaland fjernet de hele 250 kilometer med piggtråd fra landbruket i 2021, med tilskudd fra SMIL-ordningen. Dette tilsvarer avstanden fra Stavanger til Kristiansand.

Ku bak piggtrådgjerde i Herøy kommune. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Nina Hansen-Møllerud er seniorinspektør i Mattilsynet, avdeling Søndre Buskerud.

Hun sier de får jevnlige henvendelser om piggtråd som skaper utfordringer for dyrevelferden.

– Det er grunn til å tro at det ligger mye gammel piggtråd i norsk natur. Piggtråd kan påføre både tamme og ville dyr store skader og lidelser. Fra stygge sår, til at dyr blir hengende fast og sulter og tørster i hjel, sier Hansen-Møllerud.

– Opprettholdes ikke

Siri Martinsen sier at piggtråd er en utfordring for dyrevelferden. Foto: NOAH / Bente Isefjær

Dyrevernsorganisasjonen Noah har oppfordret Norges kommuner til å fjerne piggtråd i lang tid.

– Dette er et reelt problem, og det er farlig for både turgåere og dyr, sier Siri Martinsen som er faglig leder i Noah.

Vanskelig

Simen Solbakken i Bondelaget sier at det kan være vanskelig å vite hvem som skal fjerne piggtråden som tilhører landbruket.

– Flere av piggtrådgjerdene er satt opp for mange år siden. De som satt dem opp driver kanskje ikke med dyrehold lenger. Da er det ikke lett å vite hvem som står ansvarlig, sier Solbakken.