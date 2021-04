Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er jo ganske gøy. Julaften må man jo dele med andre, men bursdagen den er din.

Det sier Kaya, som fyller ti år den 22. mai.

Hun står sammen med Magnus og Dawid i skolegården ved Danvik skole i Drammen, og snakker om bursdagene sine. Og alle er skjønt enige om at bursdager er en stor og viktig del av livet.

– For å feire at nå har jeg levd så og så lenge, og nå er det så og så lenge til jeg ikke lever, forklarer Magnus.

Dawid Marcin Tarnowka (f.v.), Magnus Grønningsæter Moen og Kaya Bock-Celair i skolegården på Danvik skole. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / NRK

– Det er en sorgopplevelse

Det ble en bursdag utenom det vanlige for mange barn her i landet i fjor. Men i områder med strenge lokale forskrifter, som i Oslo og Viken, gjentar det seg i år.

– Det å gå glipp av det, og kanskje flere ganger på rad, det er en stor sorg. Det må vi som voksne ta på alvor, sier kommuneoverlege i Drammen, John David Johannessen.

John David Johannessen er kommuneoverlege i Drammen kommune. Foto: Azad Razaei / NRK

– For det kan oppleves som en sorg?

– Helt klart. Det er dette de går og drømmer om lenge i forveien. Hvordan man skal ha festen sin og hvilke venner man skal ha, sier Johannessen og legger til:

– Det er en tapsopplevelse. Og en tapsopplevelse det er en sorgopplevelse. Det er høyst reelt for barna.

FHI vil prioritere å åpne for barn og unge

Tone Bjordal Johansen, seniorforsker hos FHI, sier at de har stor forståelse for at dette er vanskelig for barna.

Tone Bjordal Johansen er seniorforsker hos Folkehelseinstituttet. Foto: Privat

– Selvfølgelig. Det har vi stor forståelse for. Og både hos oss og hos regjeringen er det strategi å prøve å lette tiltakene for barn og unge så raskt det er mulig. Det er en viktig strategi, forklarer hun.

– Tror du ungene kan få feire igjen til neste år?

– Ja vet du hva, det håper jeg virkelig. Det tror jeg også, sier Johansen.

Annerledes feiring

Bursdagsfeiring blir ofte et stort samtaleemne for barna.

Øyvind Lybæk Hansen er rektor ved Danvik skole i Drammen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / NRK

– For mange begynner det å bli andre bursdagen. Det vanlige er å ha alle guttene eller alle jentene på bursdag. Noen har til og med hele klassen. Mens plutselig nå er det bare noen veldig få, sier rektor ved Danvik skole, Øyvind Lybæk Hansen.

– Jeg pleide å invitere alle jentene i klassen, sier Kaya.

Når hun om en knapp måned feirer ti år, vet hun ikke hvordan feiringen blir.

– I fjor hadde jeg to venner. Da bestilte vi mat og sånn. Men jeg vet jo ikke hvordan det blir, forklarer hun.

Magnus har allerede vært igjennom sin tiårsfeiring. Han hadde to venner på overnatting da han fylte år 10. april.

– Jeg synes overnatting var en opptur. Det funka helt fint. Vi så en film og koste oss, forteller han.

– Jeg tror kanskje det er den viktigste høytiden for meg. Siden det er da jeg ble født, sier Dawid.

Får mange henvendelser om tolkning av reglene

Kommuneoverlegen i Drammen kan fortelle at han får mange henvendelser fra fortvilte foreldre.

– «Skulle så gjerne ønske vi kunne hatt bursdag», «Hvordan er egentlig reglene?», «Kan vi få til en barnebursdag, eller kan vi ikke det?», gjenforteller Johannessen før han må legge til:

– Så har det jo nesten hele perioden vært vanskelig å få gjennomført det.

Kaya, Magnus og Dawid, viser fram et område på skolen som kan lånes til nettopp bursdagsfeiringer, når alt blir bra igjen.

– Jeg gleder meg skikkelig mye til at alle sammen kan være med på en bursdag da. Så får alle med seg at «åh han har bursdag – jippi vi er invitert», sier Magnus.

Gjengen ved Danvik skole gleder seg til man kan invitere flere i bursdagene igjen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / NRK