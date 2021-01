Koronasmittede Tine (30) følte seg presset ut av naboene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg følte meg rett og slett spedalsk, sier Tine Fjeld til NRK.

30-åringen ble koronasmittet på jobb som sykepleier. Hun har et barn som er i risikogruppen og ville derfor finne et alternativt sted å tilbringe isolasjonstiden.

Et familiemedlem tilbød sykepleieren sin leilighet, mens vedkommende selv reiste bort. Familiemedlemmet informerte de nærmeste naboene, men ingen hadde noen innsigelser.

Det skulle fort snu.

– Jeg var der i tre dager før jeg måtte flytte ut. Jeg følte jeg ikke hadde noe valg, forteller Fjeld.

Naboer og pårørende av naboene sendte inn bekymringsmelding til kommunen. De fryktet å bli koronasmittet.

Fjeld følte seg tvunget ut av leiligheten.

– Jeg skjønner at folk er redde, men jeg var helt isolert. Jeg var ikke utenfor døra til leiligheten, ikke engang med søpla.

Kommunen: – Utrolig uheldig

Sykepleier Fjeld tok kontakt med kommunens smittesporer. Hun ble satt videre og fikk hjelp av kommunen til å finne en ny leilighet.

Kommuneoverlege i Sarpsborg, Sapna Iqbal, sier de får mange slike bekymringsmeldinger. Kommunen prøver å følge opp alle. Innbyggere som er redde for smitte får veiledning og informasjon.

Kommuneoverlegen er godt kjent med at mange smittede opplever hets og skam.

– Det er dessverre flere tilfeller hvor vi observerer at folk som har testet positivt blir utsatt for negative kommentarer og beskyldninger. Vi synes rett og slett at det er utrolig uheldig, sier hun.

Kommuneoverlege i Sarpsborg, Sapna Iqbal, oppfordrer folk til å være varsomme med hverandre. Foto: Petter Larsson/NRK

Hun oppfordrer folk til å være mer varsomme med hverandre.

– Vi ønsker at alle som har hatt korona ikke skal føle skam og det er selvfølgelig ikke noe som er selvforskyldt, sier hun.

Kommunen mottar flere bekymringsmeldinger fra personer som bor i nærheten av folk som har testet positivt.

– Vi prøver å legge til rette for dem som er i isolasjon, slik at de skal få et egnet sted å oppholde seg, der de er trygge for både seg selv og omgivelsene.

Overrasket over belastningen

Fjeld forteller at hun er godt fornøyd med oppfølgingen hun fikk fra Sarpsborg kommune da hun først måtte flytte på seg.

– På under en time hadde jeg et nytt sted å være. Alt var helt på stell.

30-åringen fortalte om opplevelsen på Facebook. Der skriver hun at hun er overrasket over hvilken psykisk belastning det er å være smittet av korona.

– Jeg trodde ikke det gikk an å behandle folk på den måten. Selv om man er redd, kan man ikke glemme respekt og medmenneskelighet, sier Fjeld.

Nå er hun ute av isolasjon, men hun merker fremdeles ettervirkningene av sykdommen. Smaks- og luktesansen har fortsatt ikke kommet tilbake.

– Det går sakte, men sikkert fremover. Men jeg er utmattet. Det er tøft. Jeg trodde jeg var i bedre form enn det jeg er.