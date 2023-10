Kommunen tar ikke sikkerhetsgrep: – Kunne gått mange liv

Hei!

Vi i Oslo Sykkelverksted er bekymret for vår egen og andres sikkerhet vedrørende krysset mellom Sannergata og Fagerheimgata.

De siste 10 årene har vi hatt tre ulykker hvor biler kjørte inn i og ødelagt veggen vår. Sist gang var romjulen 2021. Heldigvis var ingen på jobb denne gangen, for sammenstøtet var så hardt at stålbjelker i veggen ble bøyd, mursteiner brakk, og sykkellåser som var lagret på en hylle rett innenfor ble skutt ut av hyllen flere meter innendørs. I tillegg til de tre gangene biler faktisk har krasjet i veggen vår, har vi lagt merk til at både skiltet og trafikklysestolen på hjørnet har blitt påkjørt en rekke ganger. Dette har dere kanskje oversikt over. Vi ser samtidig flere ganger daglig at bilister kjører feil når de kommer fra Ring 2 og kjører sørover. Mange biler ligger i venstre fil som er dedikert for de som skal ned Fagerheimgata, men så tar de likevel en høyresving noe som gjør at de kommer over i motgående kjørefelt (se vedlagt bilde for illustrasjon). Selv politibiler og kommunens egne biler har falt for dette kryssets utydelighet.

Derfor lurer vi på om det er mulig å enten endre dette krysset slik at det blir mer trafikksikkert ved å endre merkingen og gjøre den tydeligere med hvite striper på asfalten, eller om det er mulig å sette opp betongstolper på hjørnet av fortauet ut mot krysset (merket med gult på vedlagt bilde).