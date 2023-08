– Forsikringsselskapet peker på at kommunen skal ha ansvaret de ti første dagene. Men fra onsdagen tok kommunen bare ansvar for tak over hodet og frokost, og ikke noe mer.

Elisabeth Nisamian og familien hennes ble evakuert fra huset sitt i Hønefoss forrige torsdag etter at det hadde kommet jordras på tomta som følge av flommen.

De hadde reist bort da beskjeden kom, og fikk derfor ikke tatt med seg noe fra huset.

Familien ble først evakuert til Sundvolden, der de alle måltider ble dekket. Onsdag denne uken ble de flyttet til Klækken Hotell. Der får de kun frokost og må dekke alle andre kostnader selv.

Nå føler de seg overlatt til seg selv. De mener de får lite hjelp mens kommunen og forsikringsselskapet krangler om hvem som har ansvaret.

– Løper fra ansvaret

Kommunen mener de kun har ansvar for å sørge for et sted å bo for de evakuerte de første ti dagene, og ingen kostnader utover det. De mener likevel de har vært greie og gått utover sine lovlige plikter.

Forsikringsselskapene, i dette tilfellet Tryg Forsikring, mener på sin side at kommunen har ansvar for alle kostnader de første ti dagene etter en evakuering som følge av rasfare.

De mener dette ikke er forsikringsselskapets ansvar.

Ole Irgens i Tryg Forsikring mener Ringerike kommune løper fra ansvaret sitt. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Kommunen har ansvar for å finne et sted å bo og kostnader for mat. Så har vi i noen tilfeller gitt ut en kompensasjon for familier som ikke har fått hentet ut klær og utstyr. Men det er utenfor vilkårene våre, sier kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring, Ole Irgens.

Irgens mener at kommunen løper fra ansvaret sitt, og er overrasket over standpunktet.

– Vi er forbauset over holdningen fra kommunen. Vi opplever at de forsøker å løpe fra et tydelig ansvar de har for å ta vare på sine egne evakuerte.

Gjort mer enn påkrevd

Ringerike kommune mener dette er feil.

Mats Øieren svarer i en e-post til NRK at de kun har en rettslig forpliktelse til å sørge for bosted i maksimalt i ti dager for rasfareevakuerte.

Videre skriver han at kommunen har dekket all mat for de evakuerte på hotell i den første akutte fasen, selv om dette ikke er noe kommunen var forpliktet til.

Mat er noe den enkelte uansett måtte ha dekket selv, dersom de ikke hadde blitt evakuert, mener Øieren.

Mats Øieren, kommunikasjonssjef i Ringerike kommune, mener de evakuerte selv må få økonomisk hjelp gjennom forsikringsselskapet sitt. Foto: Gaute B. Iversen / Ringerike kommune

I tillegg har kommunen dekket frokost utover den første akutte fasen. Også dette går utover de forpliktelser som påligger kommunen, skriver han.

Til slutt påpeker Øieren at de har stor forståelse for den vanskelige situasjonen som mange har kommet i. Han mener de har forsøkt å ivareta de berørte ved blant annet å tilby dekning av måltider.

Etterlyser noen som tar ansvar

Etter at NRK har tatt kontakt, opplyser Tryg Forsikring at de vil dekke kostnader til måltider som kommunen ikke dekker.

Forsikringsselskaper tilføyer at de ikke har fått noe krav fra familien til Elisabeth.

De hevder også at dette gjelder evakuering fra boliger som ikke er skadet, men som er evakuert på grunn av risiko for flom eller skred.

– At vi skulle sende inn et spesifikt krav på noe de sier de ikke har ansvar for, er jo umulig for oss å vite. Vi har også meldt inn raset som gikk på vår eiendom – med bilder, svarer Elisabeth.

Elisabeth Nisamian med stesønnen Emil på Sundvolden hotell tidligere i uken. Hun håper at noen tar ansvar snart. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Mens kommunen og forsikringsselskapene krangler om hvem som har ansvaret i dette tilfellet, sitter Elisabeth og familien igjen med store ekstrakostnader som ingen vil dekke.

De har fått en engangssum på 5000 kroner som skal dekke alt av klær og utstyr de ikke fikk med seg da de ble evakuert. Det skal blant annet dekke utstyr til barna som spiller håndball og skolesekker, som de har blitt nødt til å erstatte fra egen lomme.

I tillegg koster en middag på Klækken hotell rundt 2000 kroner for en familie på fem, langt over det det ville kostet å lage både lunsj og middag hjemme.

Hun etterlyser noen som tar ansvar.

– Noen må kunne dekke matkostnader og det mest nødvendige av utstyr og klær. Barna våre må få kunne gå på skolen med sekk og dra på håndballtrening med sko, avslutter Elisabeth Nisamian.