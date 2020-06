Kollen-publikum får tilbake pengene

– Vi har hele tiden hatt et ønske og jobbet hardt for å imøtekomme våre billettkjøpere med en god løsning.

– Det vil vi ha mulighet til nå, sier Birger Magnus, styreleder i Holmenkollen Skifestival.

Da Holmenkollen skifestival gikk av stabelen i mars, var tribunene tomme. Det var forhåndssolgt mellom 17.000 og 18.000 billetter til den årlige Kollen-helgen med Raw Air, kombinert og langrenn.

Arrangøren hadde regnet med å selge rundt 28.000 billetter.

Men de som hadde billett, måtte holde seg hjemme på grunn av covid-19-utbruddet. Det ble bestemt med hjemmel i smittevernloven.

Verdenscuprennet i skiskyting som skulle vært arrangert to uker senere, måtte avlyses. Her var det budsjettert med rundt 25.000 tilskuere. To tredeler av billettene var forhåndssolgt.

Holmenkollen skifestival kunne da ikke love at folk ville få tilbake penger for billetter de ikke fikk brukt.

Billettkjøp blir erstattet

I midten av mars lanserte Kulturdepartementet en kompensasjonsordning for idrett og kultur.

Krisepakken var for arrangementer som ble avlyst, stengt eller utsatt i perioden 5. mars til og med 30. april.

Holmenkollen skifestival søkte om til sammen 18,3 millioner kroner. 12,5 millioner kroner for å dekke billettinntekter og 5,8 millioner for ekstra utgifter.

Nå har de fått tildelt 14,7 millioner kroner i støtte.

– Vi er veldig fornøyde og glade for at vi i dag har fått tilsagn på vår søknad til Kulturdepartementet, sier styrelederen.

Han sier summen i hovedsak vil gå til å tilby billettkjøperne kompensasjon.

Holmenkollen skifestival skriver på sine nettsider:

«Vi har gleden av å meddele at vi i dag, fredag 5. juni, har fått tilsagn på vår søknad til Kulturdepartementets krisepakke for idrett og kultur.

Dette vil komme dere billettkjøpere til gode. Mer informasjon og mail til alle billettkjøpere kommer mandag 8. juni.»

Billettprisene varierer fra de billigste på 150 kroner for voksen og 60 kroner for barn til VIP-billetter for 1900 kroner.

Fikk ikke alt de søkte om

Det Holmenkollen skifestival ikke har fått dekket, er en del merutgifter til mat som ikke ble brukt.

Holmenkollen Skifestival AS eies i hovedsak av Skiforbundet. Søknaden fra skifestivalen har derfor inngått i forbundets søknad.

Samlet søkte Norges Skiforbund om drøyt 23 millioner kroner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har behandlet søknaden på vegne av Kulturdepartementet.

Forbundet har fått innvilget nær 19,3 millioner kroner.

Pengene skal komme raskt

Søknaden fra Skiforbundet er en av de siste som er blitt ferdigbehandlet hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tilsynet skriver på sine nettsider at pengene vil komme raskt.

– Vi har betalt ut puljevis, for å sørge for at søkerne fikk hjelp så fort som mulig. I dag starter vi utbetalingen til den siste puljen, sier Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet.