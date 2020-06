– Mannen som ble stukket ned, er alvorlig skadet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Ved 15.40-tiden bekrefter politiet at to menn er pågrepet og mistenkt for å stå bak knivstikkingen. De to er i 30-årene, får NRK opplyst.

De to ble tatt i Bernt Ankers gate, som er en sidegate til Storgata.

– Vi har pågrepet to personer som stemmer med beskrivelsen, så det er stor sannsynlighet for at de er gjerningspersonene, sier Stokkli til NRK.

– Vi har også funnet en kniv i nærheten av dem.

«Det er også funnet en kniv som trolig er brukt under knivstikkingen», skriver politiet på Twitter.

Mannen som ble stukket med kniv ble fraktet til sykehus i ambulanse. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Løp avgårde

Knivstikkingen ble kjent via politiets Twitter-konto cirka klokken 14.50 onsdag ettermiddag.

Etter knivstikkingen ble to personer sett løpende fra stedet. Flere patruljer var ute og lette etter de mistenkte, som altså ble pågrepet kort tid etter ugjerningen.

Den skadede mannen er kjørt til sykehus, ifølge Stokkli.

Politiet snakker nå med vitner og sikrer åstedet.