Fotballspillerne er uten do og garderobe: – Det er nesten litt flaut

– Kom igjen, skyyyt!

Det er sensommer på Oslo øst. Romsås ILs J17-lag er i gang med trening.

– Det er en drøm å se hvordan jentefotballen har blomstra her oppe, sier en tydelig stolt Adnan Naaem.

Han er trener og nestleder for fotballgruppa i klubben.

Langs banen ligger klær og sekker strødd. Det er ikke noe annet sted å legge dem.

For laget mangler både klubbhus, do og garderobe.

Må skifte i skogen

Mange kommer rett fra jobb eller skole til treninger og kamper. Da må de skifte ute. I sol, regn og vind.

– Det går an å gjemme seg bak skolen, eller ved de benkene.

Spiller Laura Santa peker.

– Hva hvis dere må på do?

– Nei, jeg vet ikke ... Vi holder oss, da.

Besøkende lag er vantro over å måtte skifte i skogen når de kommer for å spille kamp.

– Vi ser når vi spiller andre steder at alle har garderobe, et sted å skifte. Det er nesten litt flaut at vi ikke har noe, sier lagkameraten Biftu Jami.

Biftu Jami (til venstre) og Laura Santa vil fortsette å spille, men savner do og garderobe. – Vi burde også ha det, sier Santa. Foto: Vegar Erstad / NRK

Jentelag mot alle odds

Klubben i hjertet av Groruddalen har fått til noe lag over hele Norge sliter med: å få minoritetsjentene ut på fotballbanen.

Nå har de sju jentelag, med over 115 spillere.

Men mangelen på fasiliteter er et stort problem. Det er ikke uvanlig at foreldre trekker døtrene fra laget.

– De vil ikke at barna skal være en del av et idrettslag hvor de må gå i skogen og ta av seg buksa, sier Naeem.

Treninga er over og Romsås-jentene marsjerer av banen. Noen har spart på vannet i flaska så lenge som mulig. Uten tilgang til do eller garderobe får de ikke alltid fylt på. Foto: Vegar Erstad / NRK

Treneren frykter det knapt vil være noe igjen av laget hvis ingenting skjer.

– Det går på verdigheten vår.

«Getto»-stempel

Og det bidrar til å forsterke «getto»-stempelet Romsås allerede har, mener Naeem.

– Ungdomslagene våre, spesielt gutta, merker at ingen satser på Romsås, sier han.

– Og de tenker, «hvorfor skal vi spille når ingen andre bryr seg»?

Adnan Naeem er nestleder i fotballgruppa til Romsås IL og primus motor for jentesatsinga. Foto: Vegar Erstad / NRK

Resultatet er at de gir seg. Nå har klubben ingen guttelag mellom 14-årsklassen og seniorlaget.

Enkelte av gutta klubben mister, havner i kriminalitet, ifølge Naeem.

– Noen ender med å selge narkotika, eller i tunge miljøer.

Med et klubbhus kunne ungdommene fått et trygt sted å være, mener han.

– Må bli enige internt

Idrettsbyråd Omar Gamal (SV) har stor forståelse for Romsås' ønske om klubbhus med garderobe og toaletter.

– Vi er godt kjent med behovet for garderobeanlegg, og det skal vi ta med oss, sier han.

Onsdag kom oslobyrådet med sitt forslag til budsjett for neste år.

Der gir de penger for å sikre at Romsås får ny kunstgressbane med undervarme. Men klubbhuset de ønsker, er det ikke rom for nå, sier Gamal.

– Min oppfordring er at Romsås nå finner en midlertidig løsning internt, sier han.

Idrettsbyråd Omar Gamal (SV). Foto: Sturlason

Rett ved skole og idrettshall

For byråden mener det finnes en løsning på kort sikt:

– Det er en skole rett ved siden av, med flerbruksmuligheter, som klubben allerede har tilgang til. Og jeg håper at fotballen nå også får tilgang, sier Gamal.

Men Adnan Naeem mener det ikke er så enkelt. Ofte møter de stengte dører.

Hallen er i full drift, blant annet med håndball og innebandy.

– Vi kan ikke gå inn der med fulle lag og ta oss til rette. Det er begrensa med garderober der også, sier Naaem.

J17-spillerne sier de aldri har fått bruke hallen, unntatt om vinteren.

Romsås idrettshall ligger like ved fotballbanen. Der møter de ofte stengte dører, ifølge Naeem i Romsås IL. Foto: Vegar Erstad / NRK

Håper på klubbhus

Naeem mener kravet om klubbhus også handler om sikkerhet.

Uten har ikke spillere eller dommere et sted å trekke seg tilbake, hvis det blir bråk på eller rundt banen.

Nå håper treneren på drahjelp fra bystyret: at de krever at klubben må få klubbhus, ikke bare bane.

– En kunstgressbane uten spillere og aktivitet på banen er egentlig ikke verdt noe, sier han.

Osloklubben feirer 50 år i år. Med bedre fasiliteter, kan de beholde stoltheten over logoen på brystet, håper han.