Demonstranter fra Extinction Rebellion Ung gikk mandag formiddag inn i Olje- og energidepartementet og stanset trafikken i Majorstukrysset.

Totalt 29 personer ble pågrepet etter demonstrasjonen i det trafikkerte krysset. Det opplyser politiet på Twitter.

Extinction Rebellion er en gruppe klimaaktivister som har varslet flere aksjoner i Oslo denne uka.

Med det de kaller ikke-voldelig sivil ulydighet vil de fokusere på klimaendringene.

Mandag ettermiddag sperret de det sterkt trafikkerte Majorstukrysset sentralt i Oslo.

Rett før klokken 15 opplyste politiet at 29 personer var pågrepet og at trafikken igjen går som normalt.

Mandag ettermiddag demonstrerer klimaaktivistene midt i Majorstukrysset i Oslo. Foto: Anders Fehn / NRK

Tidligere på dagen møtte demonstrantene opp i Olje- og energidepartementet.

– Det er rundt seksten demonstranter som er inne i resepsjonsområdet og noen andre står på utsiden, sa operasjonsleder i Oslo-politiet, Cathrine Silju, til NRK ved 12.15-tiden.

Litt før klokken 14 dro politiet fra departementsområdet.

– Demonstrantene oppfører seg fredelig. De er ikke til hinder for driften og departementet har sagt at de kan bli sittende. Da forholder vi oss til det og forlater steder, sier innsatsleder Tom Berger.

Møter motbør – og får støtte

Ikke alle er enig med demonstrantene. Olje- og energiminister Tina Bru (H) møtte dem i resepsjonsområdet i departementet.

– Det er synd at demonstrantene tyr til sivil ulydighet og at denne gruppen tar til orde for at demokratiet er problemet og vil flytte makt fra folkevalgte organ til det de selv mener er riktig, sa Bru.

Justispolitisk talsperson Peter Frølich i Høyre mener aksjonistene er miljøekstremister uten respekt for demokratiet.

– Dette er ytterliggående klimaekstremister uten respekt for demokratiet. Disse folkene kan du få billig av meg. Aksjonene har også en stor kostnad. Politiet tvinges til å bruke tid og ressurser på disse tullingene, sier Frølich til NTB.

Slik svarer demonstrant Jonas Kittelsen:

– I denne aksjonen ligger det masse planlegging og tanker. Sivil ulydighet handler ikke om å bli arrestert. Sivil ulydighet handler om å skape en tap-tap-situasjon for en institusjon som gjør noe som er diskriminerende eller ødeleggende, og det har vi gjort nå, sier Kittelsen til NRK.

Demonstrantene får også støtte.

– Dette er en sivil ulydighetsaksjon mot en fullstendig uansvarlig oljepolitikk. Verdens klima har ikke tid til å vente på at norske oljeinteresser og norske politikere haler ut den norske oljehistorien, sier Rasmus Hansson. MDG-politikeren er tidligere stortingsrepresentant og andrekandidat for Oslo.

SIVIL ULYDIGHET: Klimaaktivistene har flere ikke-voldelige markeringer rundt om i Oslo denne uka. Foto: Fouad Acharki / NRK

Hos Equinor og i Frognerparken

Ifølge politiet var demonstrantene innom Equinors lokaler i Oslo tidligere på dagen.

– Equinor opplyser til oss at det gikk rolig for seg der, sier operasjonsleder Cathrine Silju.

Mandag formiddag var aksjonistene i Frognerparken i Oslo. Foto: Fouad Acharki / NRK

Tidligere på dagen var det også en markering ved Monolitten i Frognerparken. Jonas Kittelsen var blant deltakerne der. Han sier Extinction Rebellion Ung vil «feire livet og fremme klimarettferdighet».

– Vi vil bruke vårt privilegie til å stå opp for de stemmeløse og dagens marginaliserte: naturen, dyrene og ikke minst fremtidige generasjoner.

– Hva vil du si til folk som vil kalle gruppa deres, altså Extinction Rebellion på verdensbasis, for omstridt?



– Vi er jo omstridt i den forstand at vi bruker sivil ulydighet. Vi setter oss for eksempel fredfullt inn i bygg og blokkerer veier. Grunnen til at vi gjør det er at det er et virkemiddel som har vist seg effektivt historisk, i demokrati, for likestilling, og vi har tatt de erfaringene med oss fordi vi ser hvor kraftfullt det kan være.