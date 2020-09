Rundt 80 klimaaksjonister sperrer trafikken i krysset mellom Karl Johan og Fredriks gate ved Slottet i Oslo nå. Dette er en av de store innfartsårene til Oslo.

– De krever at myndighetene skal erkjenne global oppvarming og ødeleggelse av biosfæren, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen.

Han sier at aktivistene på ingen måte er aggressive mot politiet eller andre på stedet.

– De er her utelukkende for å bli tunge og vanskelige å fjerne.

Klimaaktivister sperrer trafikken i Oslo sentrum i morgentimene. Foto: Ali Iqbal / NRK

Aktivistene har lenket seg fast til tunge jernrør. De har bannere, hvor det blant annet står: «Beklager bryderiet, men vi prøver å redde verden».

– Bortskjemte pøbler

– Dette er ting vi kjenner fra grupperinger fra andre land. Nå skal de ødelegge for vanlige folk i Oslo. Det er bortskjemte pøbler, yrkesdemonstranter som ødelegger for klimasaken. Det sier Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Høyre.

Stortingsrepresentant fra Høyre, Stefan Heggelund, kaller klimaaksjonistene for «bortskjemte pøbler". Foto: Hallvard Norum / NRK

– Du får ikke noe sympati for klimasaken med dette, og det er viktig at vi har. De kunne sett på hvordan de klimastreikende ungdommene gjør det, og lært noe om hvordan de kan gjøre dette skikkelig.

Heggelund sier at hvis folk sperrer trafikken for vanlige folk, blir de sure. Det kan gjøre at folk også mister sympatien for klimasaken.

Anders Fougner i Extinction Rebellion, sier han synes kommentaren om at aksjonistene er bortskjemte pøbler er merkelig

– At folk bruker sin egen tid og er villige til å betale 12.000 kroner av egen lomme for å markere en så viktig sak, viser vel at vi ikke er bortskjemte.

– Må stanse oljeindustrien nå

– Vi har et klart budskap til politikerne. Det er nok nå. Dere må stanse oljeindustrien. Vi kommer til å forstyrre til de har stanset oljeindustrien. Vi vil ha en fremtid, og det er deres ansvar å gi oss den. Det sier en av demonstrantene, Dag Kolstø.

Aksjonist Dag Kolstø i Extinction Rebellion sier at aksjonen er nødvendig, og håper at folk forstår hvorfor de gjør dette. Foto: Ali Iqbal / NRK

Han skjønner at demonstrasjonen er ubeleilig for folks hverdag og for politiet.

– Men vi kan ikke fortsette hverdagen som vanlig. Vi må passe på livet, livet til våre barn. Når folk ser oss sitte her og blokkere gaten på Ring 1, så skjønner de at noe er alvorlig galt. Mitt håp er at de forstår at dette har med oljen å gjøre, sier Kolstø.

Han sier at de har prøvd andre aksjonsformer, men at det er umulig å nå fram med budskapet.

Gruppen planleggere flere aksjoner i løpet av dagen.