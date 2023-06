En mann i 20-årene kjørte av en jernbaneovergang og falt ned i et togspor i Drammen rett etter klokka sju. Bilføreren er tatt med til legevakten, men skal ikke være alvorlig skadd.

Bilen er et totalvrak, og det skal være en del skader på sporet og kjøreledningen.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen sier til NRK at mannen skal ha bommet på jernbaneovergangen og deretter havnet ut på sporet.

Han skal ha vært beruset og politiet har tatt blodprøver av mannen. Førerkortet er beslaglagt.

– Det er ikke utenkelig at det kommer det kommer et erstatningskrav for skadene han har påført både sporet og brua, forteller operasjonslederen.

Det er en del skader på både bilen, sporet og kjøreledningen, melder politiet. Foto: Joakim Fjeldli

Påvirker ikke togtrafikken

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier til Drammens Tidende, som omtalte saken først, at det hele blir ordnet opp i og at bilen blir fjernet, samt at tekniske anlegg blir kontrollert og eventuelt reparert.

Hendelsen påvirker ikke togtrafikken.

– Nå har det seg heldigvis sånn at det er planlagt arbeid i Drammen, så det er ikke ordinær togtrafikk, så det påvirker oss heldigvis ikke akkurat nå. Så da er det litt tid til å ordne opp, sier Nordli til avisen.