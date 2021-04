Meldingen som kom inn til politiet klokken 16.40 gikk ut på at det skulle være skadde personer og knuste ruter.

– Vi har så langt ikke kommet over noen som er alvorlig skadd, men det gjøres et omfattende arbeid på stedet. Vi er nødt til å gå forsiktig frem fordi togsettet fremstår som strømførende, sa operasjonsleder Vidar Pedersen rett etter at nødetatene hadde ankommet stedet.

Rundt 70 personer var om bord på toget. Klokken 17.17 fikk politiet bekreftet at brannvesenet var ferdig med jordingsarbeidet. Toget var da ikke lenger strømførende.

– Vi startet deretter evakueringen av dem som befant seg på toget. Det gikk fort, og etter fem minutter var alle ute, sier Pedersen.

Kjøreledningen slo gjennom et vindu. Foto: Mariann Strand / NRK

– Hørte et brak

Han forteller videre at to personer med mindre sårskader fikk tilsyn av ambulanse. Politiet skal nå avhøre de ansatte og noen av passasjerene på stedet.

– Jeg må berømme passasjerene som forholdt seg rolig i påvente av evakuering, sier Pedersen.

Det vil bli satt opp busser for de evakuerte passasjerene. Foto: Privat

Lea Schürch Sandvik er en av de 70 evakuerte passasjerene som satt på toget. Hun hadde vindusplass og forteller at hun plutselig hørte et brak.

– Det var ledningen som hadde slått inn i vinduet. De bak meg fikk kuttskader, men de sa det gikk fint. Vi fikk alle glasskår over oss.

Etter noen minutters venting inne i toget fikk de beskjed om at det var strømførende, og at de måtte evakueres.

Lea Schürch Sandvik lurte først om det var et tre som hadde falt over toget. – Jeg så ingenting, jeg hørte bare et brak, sier hun. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Kan ta tid

Kommunikasjonssjef Tiril Rake Helgesen i Vy forteller at kjøreledningen falt ned på strekningen ved Rosenholm.

– Så kom toget og kjørte på denne. Da ble det litt bruduljer om bord.

Strekningen mellom Oslo S og Ski er stengt for togtrafikk.

– Kjøreledningen ligger nede, så det kan ta tid før det er ryddet opp.

Brann ved sporet

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier at de har rutiner de nå skal følge.

– Strømmen vil bli koblet ut og så videre, og så tar vi det derfra.

– Hvor lang tid vil dette ta?

– Det har jeg ikke grunnlag for å si noe om. Det er også en brann ved sporet, så vi har to ulike hendelser her. Men det vil ta tid.

Hverken Bane Nor eller Vy vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt på strekningen igjen. Foto: Mariann Strand / NRK

Operasjonsleder Espen Stabell i Øst 110-sentral sier det er vanskelig å si om denne gressbrannen har noe med kontaktledningen som har falt ned å gjøre.

– Det er jo påfallende at det skjer samtidig, men hva som har medført gressbrannen kan jeg ikke uttale meg sikkert om. Men jeg kan bekrefte at det ikke er mer enn rundt hundre meter fra stasjonen.

Brannen var på rundt 50 kvadratmeter, og det kom melding om den og kjøreledningen omtrent samtidig, forteller han.