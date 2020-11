Kjøpte supersjelden plante på matbutikken

– Det var egentlig bare tilfeldig at jeg så den, forteller Ramona Henriksen.

Hver gang hun er innom den lokale Kiwi-butikken i Sarpsborg tar den nyfrelste planteelskeren en titt i plantehylla.

Forrige uke gjorde hun et storfunn nettopp her. Midt blant alt det grønne, la hun merke til noen hvite flekker på en av plantene.

– Jeg grabbet den til meg og samboeren min trodde nesten at det hadde klikket for meg. Han skjønte ikke hvorfor jeg ble så oppspilt over å se den planten, forteller Henriksen.

Ramona forteller at det tok tid før hun forsto hvor sjelden planten er. Foto: privat

Planten hun sikret seg er en Monstera adansonii, populært kalt «Monkey mask». Selve planten er langt ifra sjelden og kostet henne 80 kroner.

Men de hvite flekkene gjør at Henriksen trolig kan tjene store penger på kjøpet.

Finnes knapt i Norge

Enkelte planter kan på grunn av en genmutasjon bli variegerte. Det betyr at de rammede plantene kan få felter som endrer farge.

Feltene kan være mørkegrønne, lysgrønne, hvite eller gule. Hos enkelte plantearter er fargeendringer vanlig, men hos andre skjer det sjelden.

På en Monstera adansonii skjer det nesten aldri. Trolig finnes det bare en håndfull slike planter i Norge.

– Det er «one in a million». Å finne denne variegerte planten i butikken er som å vinne jackpot akkurat nå, sier planteentusiast Jack Rogers.

Jack Rogers har gjennom sin instagram, @justjacksjungle, blitt kjent med mange andre samlere av sjeldne planter. Foto: Privat

Britiske Rogers har bodd i Norge i to år og har en spesiell interesse for nettopp slike planter.

Selv har han over 300 planter og et eget drivhus i kjelleren. Men en Monstera adansonii variegata mangler i samlingen.

– I Storbritannia har jeg sett slike planter med tre blader gå for 3500 britiske pund på auksjon, forteller Rogers.

Det tilsvarer etter dagens kurs over 43.000 norske kroner. Men prisen vil variere etter hvor mye hvitt det er på planten og om den har rot eller selges som stikling.

– Etterspørselen er høy og det finnes ikke nok eksemplarer i verden akkurat nå. Så planten kan nok bli solgt for mellom ti og 20.000 kroner i Norge. Hun er en veldig heldig dame.

Rogers prisoverslag får støtte fra en annen planteentusiast. Christer Skogland har en stor plantekonto på Instagram og jobber i et gartneri.

– Jeg har sett at de har gått for to-tre hundre dollar per blad på nett. Det er tusenlapper det er snakk om for et enkelt blad. Det er rett og slett en veldig dyr plante, sier Skogland.

Usikker på om hun vil selge

Ramona Henriksen fikk som mange andre nordmenn plantedilla under korona-nedstengingen i våres.

Interessen er fersk, men på en gruppe for planteinteresserte på Facebook hadde hun lagt merke til andres drømmer om å en dag eie en variegert «Monkey mask».

Flere av bladene har tydelige, hvite flekker. Foto: Privat

– Og nå sitter jeg på en av dem. Etter at den kom inn i hus, har jeg knapt sovet om natta, forteller hun og ler.

Sarpingen har skjønt at planten er verdifull, men er usikker på om hun vil selge den.

– Jeg er mest redd for at den skal dø fra meg, så akkurat nå vil jeg bare få den større, før jeg tenker på noe annet.