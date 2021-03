Ifølge en ny rapport fra Kripos er det lav terskel for gjerningspersoner å kjøpe nakenbilder fra barn og unger på sosiale medier. Gjerningspersonene betaler ofte med vipps eller digitale gavekort.

Kripos er bekymret for fenomenet og rapporten er laget for at både politiet og barnas omsorgspersoner skal bli mer bevisste på dette.

Kontakten oppstår ofte på sosiale medier som Snapchat. Foto: NRK

Betaling på Vipps

Å kjøpe slike bilder er en form for overgrep og det er straffbart.

Helge Haugland i Kripos forteller at kontakten mellom barna og dem som kjøper gjerne oppstår på sosiale medier som Snapchat, Omegle og Yubo. Barna blir lokket til å sende bilder mot betaling.

De som kjøper bildene bruker ofte Instagram for å finne jenter de syns ser pene ut, for så å legge dem til på Snapchat.

Helge Haugland er avsnittsleder i Kripos. Foto: Kripos

Barna kan også selv være initiativtaker og pådriver for å selge nakenbilder og tjene penger.

Pengene overføres via Vipps eller andre betalingsløsninger.

Ofte kan barna bli truet med at bildene skal deles, hvis ikke de sender flere.

– Vi er bekymret for dette fenomenet og frykter at det kommer til å bli mer av det fremover, sier Haugland.

Lettjente penger og mye skam

– Mange tenker nok at dette er en lett måte å tjene penger på. De kopierer store profiler på Instagram, som selger seksualiserte bilder og film, sier helsesykepleier Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista».

Hun mener voksne må ta et større ansvar og snakke med barn om nakenbilder og filmer. Uten å moralisere. Og at det er viktig å snakke med barna på en måte som gir dem god kunnskap og åpner for refleksjon.

Tale Maria Krohn Engvik, er bedre kjent som «Helsesista». Foto: Tale Maria Krohn Engvik

– Det er mye skam knyttet til dette. Går det galt skjønner de selv at de har gjort noe dumt.

Krohn Engvik forteller at hun har vært i kontakt med ungdom som har sagt at de heller vil ta livet sitt enn at foreldrene får vite at de har havnet i trøbbel etter å ha sendt fra seg nakenbilder.

– Barn og ungdom er så redde for konsekvenser dette kan få for dem, for å bli utstøtt eller at foreldre skal bli skuffa og sinte.

Ny trend

– Vi ser en økning i at unge selger nakenbilder av seg selv på sosiale medier, sier avsnittsleder Helge Haugland.

Flere av landets politidistrikter har de siste årene rapportert om en økning i kjøp og salg av nakenbilder av barn og unge i sosiale medier.

Øst politidistrikt er en av disse.

– Disse sakene dukker opp oftere og ofte. Det er som regel unge jenter som er ofre, sier etterforsker Vemund Sæther.

Politiet har i enkelte saker funnet lister med priser for ulike bilder, laget av dem som kjøper eller de som selger bildene.

NRK forklarer Hva har Kripos undersøkt? for svar Hvem selger? Kripos ser at flere barn selger egenprodusert overgrepsmateriale som nakenbilder og videoer av seg selv. Det er ofte jenter i alderen 13 - 16 år. Hvem er kjøperne? Gjerningspersonene, eller "kundene", er i ofte eldre menn. Mange er kjent fra politiet fra før, flere av dem for seksuallovbrudd. Å kjøpe sånne bilder og videoer er straffbart og en form for overgrep. Hvor mye koster det? Barna får alt fra noen hundrelapper til flere tusen kroner for å selge seksualiserte bilder og videoer av seg selv på for eksempel Snapchat. Blir gjerningspersonene tatt? Barna anser ofte ikke seg selv som ofre, og kontakter ofte ikke politiet selv. Derfor er disse sakene vanskelige for politiet å undersøke. Forrige kort Neste kort

Senest forrige uke ble politidistriktet kontaktet angående en sak, hvor en mann hadde kjøpt bilder av en jente under 18 år.

Selger bilder på eget initiativ

– Vi er veldig bekymret for økning av slike saker. Vi finner ofte disse bildene igjen i andre nettovergrepssaker og på det mørke nettet, sier Sæther.

Det mørke nettet er nettsiden som ikke er tilgjengelig ved vanlig Google-søk.

Det at mange selger bilder på egen initiativ gjør sakene vanskelig for politiet.

Et blide Øst politidistrikt har funnet i sosiale medier, viser at bilder selger for flere tusen kroner.

4000 kroner er her prisen for undertøysbilder. Sc står for screenshot og bildet har Øst politidistrikt funnet på Snapchat. Foto: Politiet

– Det kan være straffbart å betale for slike bilder av barn. Men mange av ofrene i disse sakene har selv valgt å selge bilder, og det er vanskelig å få dem til å fortelle oss om sakene. Vi frykter at det er store mørketall her, sier Sæther.