– Det var en periode hvor jeg møtte eks-kriminelle og kronprinsen på samme dag, så det var et ganske stort spenn i arbeidslivet mitt en stund, sier forfatter Kjetil Østli.

– Hvordan er han som person?

– Han har en herlig, mørk humor, som ikke kommer så mye fram ellers. Det er gøy at han ikke er så selvhøytidelig.

Kjetil Østli er for en del kjent som en prisbelønt Aftenposten-journalist, men han har også skrevet bøker om kriminalitet og terror.

For snart 15 år siden ga han ut «Politi og røver», som handler om hvordan et kriminelt miljø fra Tveita i Oslo endte opp som deltakere i Nokas-ranet og drapet på en politimann. Han har også skrevet «Rettferdighet er bare et ord», ei bok om rettssaken etter 22. juli.

Nå er han igjen bokaktuell, med historien om kronprinsen: «Haakon. Historier om en tronarving».

Mennesket bak monarkiet

48-åringen fra Gol i Hallingdal forteller at han er grunnleggende nysgjerrig og at han ville bli kjent med mennesket bak den rojale staffasjen.

– Jeg liker å bli kjent med folk som lever et annerledes liv enn meg, og høre om hvordan de lever, hvordan hverdagen deres er og hva de grubler på. Hvordan ender vi opp som vi gjør?

Derfor var på en måte ikke overgangen mellom de ulike kildene så stor.

– Hva er det folk er redde for, hva er lengter de etter, hva gjør dem glade? Hva er det du prøver å få til, uavhengig om du er kronprins eller villmarking? De universelle mekanismene er jo like, forteller Østli.

– Hvor stor forskjell er det på kronprinsen og en kriminell gjengleder?

– Vi er alle folk. Han er født inn i noe helt unikt, så de to menneskehistoriene er vilt ulike, så jeg vil ikke prøve å sammenlikne det engang.

Terningkast 5 Bok «Lekent og innsiktsfullt kronprinsportrett»

På tur både ut – og ned i mørket

I tillegg til de nevnte bøkene har Østli også skrevet boka «Gudfaren» om B-gjengen og den kriminelle underverden.

Når han ikke har dykket ned i mørket, har Østli vært ute i friluft. Ikke som nylig utsluppet fra fengsel, men som reporter og forfatter, blant annet ved å fange «Den nye fisken» eller å samle historien til Lars Monsen mellom to permer, i boka «Mitt liv».

– Hva overrasket deg mest i arbeidet med boka om kronprinsen?

– Jeg har lært meg å stille forberedt. Han kan jo noe om alt. Kronprinsen inviteres rundt i hele Norge og verden og leser seg opp og får brifinger. Hvis du ikke er forberedt, blir du avkledd. Han er enormt grundig, sier Østli.

Og apropos klær.

– I starten tenkte jeg på ham som et vanlig intervjuobjekt, men jeg merket at jeg underveis begynte å ta på meg penere klær, for jeg følte meg litt slaskete og dum noen ganger.