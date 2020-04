Klokka halv fire på morgenen våknet hun av at det hamret på døra på gården de bor på ved Glennetangen i Skiptvet.

– Det var naboen som ropte at det brenner, forteller Maria.

Ute kunne hun se at låven sto i full fyr. En del av bygningen inneholder en stall der to hester står. Den ene er Marias egen hest Believe it; en brun oldenburger.

– Jeg sank sammen og tenkte at hestene var tapt, forteller Maria Theres Lindseth til NRK.

Men naboen ville ikke slå seg til ro med det, og så at de måtte forsøke å få ut de to store dyra.

Inngangen til stallen er på motsatt side av bygningen, og da de kom seg rundt dit var det fortsatt mulig å gå inn, selv om det var røyk i rommet.

Men hestene ville ikke være med ut.

– De var veldig redde og vi fikk ikke på dem grimer slik at vi kunne leie dem. De synes det er tryggest i boksen sin, de er ikke så veldig smarte!, sier Maria.

I rommet ved siden av er det lagret høy som nå var i full fyr, og røyk sev inn i stallen. De to som forsøkte å få ut hestene måtte ut for å trekke frisk luft.

Minutter før låven raste

Inne i stallen var det foreløpig ikke flammer, men nå hastet det.

– Det var snakk om sekunder før vi ga opp.

Men de fikk samlet seg til et siste forsøk, og nå lyktes det endelig å få på grimen på Marias hest.

– Da jeg fikk hesten min med meg så fulgte den andre etter, og i det vi kom ut var vi veldig letta. Vi forsto nok ikke alvoret helt før etterpå, sier hun ettertenksomt.

Brannen har godt tak i låven, og porten til stallen kan ses stå åpen rett under låvebrua. Bildet er tatt få minutter etter at hestene var reddet ut. Foto: Privat

Snart sto snart låven i full fyr og brant til slutt helt ned, til tross for at brannvesenet var på stedet med flere biler.

Måtte finne stallplass

Hestene var reddet, men stallen fantes ikke lenger. Dermed gikk det ut melding på Facebook-gruppen «Hestefolket i Skiptvet» tidlig på morgenen om at to hester manglet hus for natten.

Få timer senere hadde det ordnet seg med alternativ stall og uteområde hos bekjente.

– Nå skal de to stallkameratene få gå mest mulig ute for å trekke frisk luft på grunn av mulige røykskader, sier Maria Therese Lindseth.

Det er foreløpig uklart hva som er årsaken til at det begynte å brenne i låven og stallen.