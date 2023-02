Kjedekollisjon ved Kløfta:– Flere kilometer lang kø

Fem biler er involvert i en trafikkulykke på E6 ved Kløfta i sydgående retning. Ifølge politiet er det ikke personskader.

– Nå jobbes det med å fjerne bilene, vi har flyttet to av bilene, og jobber med å berge de tre andre. Slik at vi kan åpne E6 så raskt som mulig, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Ronny Samuelsen.

Kjedekollisjonen fører til lang kø på E6.

– Det er jo hjemfartsdag fra fjellet i dag, så det er mange på E6. Så kollisjonen har ført til veldig lang kø på E6.

Ifølge Vegtrafikksentralen strekker køen seg rett nord for Kløfta og nærmer seg Gardermoen.

Like før klokken 15, skriver Vegtrafikksentralen at strekningen er igjen åpen for trafikk.