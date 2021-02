Bårebilen har fått logo på sidene og kistene står klare på lageret. Lokalene er nyoppusset og venter på å ta imot sørgende.

– Ja, innen kort tid tror jeg vi har arrangert vår første gravferd. Men vi starter forsiktig og har som mål å arrangere rundt 50 gravferder det første året.

Skiltene er det siste som skal settes opp foran åpningen av kirkens eget gravferdsbyrå. Foto: Azad Razaei / NRK

Det sier tidligere prest og nå daglig leder Anette Stenseng i Kirkelig Gravferd.

– Som folkekirke er vi stadig på leting etter nye arenaer hvor vi kan bidra med noe positivt. Vi mener vi har mye å tilføre bransjen og synes tida var inne for dette nå.

Menigheter i pengetrøbbel

Foreløpig er dette det eneste begravelsesbyrået i Norge drevet av kirken, ifølge Kirkerådet.

Men det er flere enn de etablerte selskapene som følger nyvinningen med spenning. Det er ifølge Stenseng mange menigheter som har dårlig økonomi.

– Dessverre ser vi at blant annet sorggrupper og eldretreff, må legge ned fordi det ikke er penger til drift.

Det er også årsaken til at to av de ti menighetene i Drammen ikke hadde råd til å gå inn i det nye selskapet.

– Vi skal ikke bli rike, men målet er at overskuddet skal gis tilbake til alle. Vi vil skape tilbud som etterlatte kan nye godt av, forklarer Stenseng.

Gravferdsbyrået skal tilby mange slags kister og blomsterdekorasjoner som andre etablerte byråer. Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Konkurranse er sunt

Jølstad Begravelsesbyrå er et av de største i landet og representert med kontorer flere steder i Drammens-området. Direktør Jan Willy Løken, er ikke redd for konkurranse.

– I utgangspunktet så tenker vi at konkurranse er bra. Vi som har vært i bransjen lenge trenger å utfordres i forhold til de etterlattes behov.

– Men med 50 begravelser det første året, blir det en reell konkurranse?

Jan Willy Løken, administrerende direktør i Jølstad begravelsesbyrå Foto: Jølstad

– Ja, det tenker jeg det blir. For oppdragene de ser for seg, ville andre byråer fått. Så konkurransen er der helt uavhengig av hva slags ambisjoner de setter seg, sier Løken.

Men han forteller at det er krevende å starte i et marked der det allerede er flere byråer med lang fartstid. Derfor er han spent på hvordan tilbudet vil bli mottatt og vurdert av kunder.

– Vi har lang erfaring i å skreddersy seremonier etter stadig mer individuelle behov. Selv om kirken har mye erfaring i å møte folk i veiledning og sjelesorg så er det noe annet å drive gravferdsbyrå, forklarer Løken.

Kan ikke love å være billigst

Kistelageret er foreløpig ikke stort, men daglig leder Anette Stenseng kan bestille og få levert kister på dagen. Foto: Azad Razaei / NRK

– Det er et mål at vi skal ha et rimelig prisnivå. Alt skal være avklart på forhånd, ingenting skal komme som en overraskelse på de etterlatte. Men det kan være at noen kan klare det billigere, sier Stenseng.

Samarbeid med blomsterdekoratørlinja på Lier videregående skole, og amatører innen sang og musikk, skal holde prisene på seremoniene nede.

– Hva med oppdrag der det ønskes en nøytral seremoni?

– Vi skal ha en sosial profil og selvfølgelig en kirkelig forankring. Men utgangspunktet er at vi vil komme folk i møte og lage gode avskjeder, sier Stenseng.

Og med 5000 medlemmer i menighetene i ryggen, tror hun kundene kommer etterhvert.

– Men folk velger jo ut fra det de mener er det beste tilbudet.