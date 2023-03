Her jobber politifolk ulovlig i selskapet til sin tidligere kollega

Det er god stemning på Seljordfestivalen i Telemark denne lørdagskvelden i juli 2010. Vassendgutane og Nitty Gritty Dirt Band er årets store trekkplastre.

Foran scenen står en kvinne i vekteruniform og speider utover publikum. Til daglig jobber hun i politiet i Søndre Buskerud, men i kveld har hun en annen logo på uniformen. Kvinnens daværende samboer driver vaktselskapet Sølvberget Sikkerhet. Han har også jobba i politiet.

De siste årene har politikvinnen jobbet som vekter på ulike festivaler og arrangementer i området. Som regel står hun scenevakt, slik hun gjør i Seljord denne lørdagskvelden i juli.

– Men jeg ser jo det nå, at det skulle jeg selvsagt aldri ha gjort, sier hun.

Politifolk har nemlig ikke lov til å jobbe som vektere samtidig som de er ansatt i politiet. Det har Politidirektoratet slått fast, i et rundskriv fra 2008.

Nå kan NRK avsløre at politifolk har jobba ulovlig i vaktselskapet til sin tidligere kollega. En av dem sier også at de fikk svart betaling for arbeidet.

Politimann bekrefter å ha fått svart betaling

NRK har ringt rundt til en rekke navngitte nåværende eller tidligere politifolk som skal ha jobbet i Sølvberget Sikkerhet. Flere av dem benekter at de eller andre politifolk har jobba som vektere samtidig som de har vært ansatt i politiet. Men to politifolk innrømmer at de har jobba ulovlig.

Én av dem er mannens tidligere samboer. De to flyttet fra hverandre i 2016, og har siden da vært i en opprivende konflikt. Den andre er en mann som fortsatt jobber i politiet i Sør-Øst. Han bekrefter at han selv og mer enn ti andre politifolk jobba for Sølvberget Sikkerhet.

– Vi burde jo ha skjønt det der og da, at dette ikke var etter boka. Men dette var bare moro. Det var en veldig fin opplevelse. Men jeg hadde ikke gjort det i dag, sier mannen.

Mannen husker ikke hvor mye han fikk betalt. Men han sier at han fikk betalt i kontanter.

Flere NRK har snakket med sier at den lokale politiledelsen visste at deres politiansatte jobbet som vektere i Sølvberget Sikkerhet. Det avviser tidligere politimester Christine Fossen.

– Dette er ukjent for meg. Nasjonale retningslinjer for bierverv er og var veldig tydelige. Det er ikke tillatt å jobbe som vekter når man er politi, slik informasjon ville blitt fulgt opp, skriver hun i e-post til NRK.

Flere tidligere vektere i Sølvberget Sikkerhet forteller også til NRK at navngitte politifolk jobba svart som vektere i selskapet.

Varslet politiet i flere år – ingenting skjedde

Nils Bjerke har jobbet som vekter i Drammens-området sammen med den tidligere politimannen, før Sølvberget Sikkerhet ble etablert. Bjerke startet etter hvert et konkurrerende vaktselskap. I dag jobber han ikke lenger i vaktbransjen.

Bjerke er overbevist om at ledelsen i det lokale politiet visste hva som foregikk.

– Dette visste de. Dette var de klar over hele tida. Han gikk jo og rekrutterte nye vektere internt i politiet, sier Bjerke.

VARSLET: Nils Bjerke drev et konkurrerende vaktselskap. Han sier at han varslet politiet om ulovlig drift i Sølvberget Sikkerhet i flere år, uten at noe skjedde. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det er politiet som skal føre kontroll med vakt- og sikkerhetsselskap. Om selskapet driver ulovlig, kan politiet trekke tilbake tillatelsen til å drive vaktvirksomhet.

Ettersom Bjerke drev et vaktselskap, hadde han årlige møter med politiet. I disse møtene sier han at han varslet om uregelmessigheter og ulovlig drift i Sølvberget Sikkerhet helt fra 2007. Han skal blant annet ha sagt ifra om at vekterne ikke fikk riktig opplæring, og at de fikk betalt svart, i kontanter.

– På hvert eneste møte fram til jeg ga meg i 2012, så gikk vi gjennom dette, sier han.

– Hva skjedde etter at dere fortalte om det?

– Ingenting. Det vi fikk beskjed om i møte med politiet var at de egentlig var klar over det, men at det var en vanskelig sak å ta tak i. Fordi det her var snakk om en tidligere politimann.

– Mener du at han fikk holde på fordi han hadde kontakter i politiet?

– Ja, det står jeg for, 100 %. Det er en veldig sterk lojalitetskodeks i politiet. Og jeg kan skjønne det, de står i ekstremt mange tunge situasjoner. Man blir sveisa sammen som en gjeng.

Ifølge Bjerke dreier det seg om en håndfull personer som hadde betrodde stillinger i politiet samtidig som de jobbet som vektere i Sølvberget Sikkerhet.

– Det var mange vaktselskaper på den tida som drev litt på den måten her. Men det er ingen av de vaktselskapene som lever i dag. Det gjør Sølvberget Sikkerhet, sier han.

Nåværende politimester Ole Bredrup Sæverud avviser at politiet har latt være å etterforske eks-politimannens selskap.

– Politiet har ansvar for å følge opp at sikkerhetsselskapene følger reglene i vaktvirksomhetsloven. At det er drevet av personer som tidligere har vært ansatt i politiet skal ikke påvirke dette, skriver Sæverud i en e-post til NRK.

KAMERADERI: Bjerke mener grunnen til at Sølvberget Sikkerhet har fått fortsette, er den sterke lojaliteten til hverandre innad i politiet. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Sluttet i politiet i 2005

Eks-politimannen sluttet i politiet i 2005, og startet Sølvberget Sikkerhet. Siden da har han drevet flere ulike selskaper. De siste årene har han blitt anmeldt 23 ganger. Alt har blitt henlagt av politiet i området han selv en gang jobbet i.

Eks-politimann anmeldt 23 ganger

Etter det NRK kjenner til er det minst 15 forskjellige personer som har anmeldt mannen, eller firmaene hans. Anmeldelsene går på blant annet økonomisk utroskap, sosial dumping og skatteunndragelse.

En stor del av anmeldelsene kommer fra mannens tidligere samboer, politikvinnen.

Mannen har fått fremlagt påstandene i denne saken, men han ønsker ikke å kommentere. Hans advokat, Borgar Veiding, har tidligere sagt til NRK at de oppfatter dette som ren sjikane.

NRK har bedt om å få lese dokumentene til sakene som er henlagt, men politiet nekter oss innsyn.

Det har også kommet nye anmeldelser. Disse skal nå etterforskes av Oslo politidistrikt. Det har Riksadvokaten bestemt, etter anklager om inhabilitet i politiet i Sør-Øst.

Politiet: – Har vært regelmessig kontroll

Christine Fossen var politimester i daværende Søndre Buskerud, og øverste ansvarlig for politifolkene som jobbet ulovlig i vaktselskapet.

Hun avviser påstandene om at hun visste om det som foregikk. Hun skriver i en e-post at politiet ikke satt på informasjon som viste ulovlig drift i Sølvberget Sikkerhet.

POLITIMESTER: Christine Fossen var politimester i Søndre Buskerud fra 2002 til 2013, og fra 2016 til 2019. Hun jobber nå i FN. Foto: Politiet

Ole Bredrup Sæverud er i dag politimester i Sør-Øst politidistrikt. Han skriver i en e-post til NRK at politiet har jobbet aktivt opp mot vaktselskaper, og at de har ført kontroll av Sølvberget Sikkerhet. Ifølge ham har politiet ikke funnet noe galt.

Ole Bredrup Sæverud er politimester i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Selskapene har krav på seg til å sende inn lister på sine vektere, og i denne dokumentasjonen har det ikke framkommet at politiansatte har jobbet for selskapet. Hvis det er svart arbeid, så vil det naturlig ikke fremgå ved en forvaltningskontroll, skriver Sæverud.

Ifølge politimesteren ble de tipset en gang om at enkelte vaktselskaper benyttet svart arbeidskraft, siden de priset oppdragene sine så lavt. Men de kjenner ikke til at noen har gitt konkrete tips om ulovlig drift i Sølvberget Sikkerhet.

Sæverud sier at de siste årene har det ikke vært aktuelt å gi tillatelse til at politifolk kan jobbe som vektere også.

– Det er strenge krav til ansatte i politiet, og slik skal det være. Hvis vi blir kjent med at ansatte ikke følger de krav og forventninger som stilles, vil dette følges opp.