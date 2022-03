– Jeg bekymra meg over litt sånne rare ting. Jeg bekymra meg over om jeg kunne bli gal, at jeg skulle bli syk, om kona kom til å gå fra meg, om barna var friske og så videre ... Til slutt ble det så altoppslukende at jeg ikke fungerte i hverdagen.

Det forteller Kenneth Ulsund.

Vanskelige opplevelser tidlig i livet gjorde at Kenneth slet, selv om han hadde gått i terapi tidligere.

Men koronapandemien førte til at bekymringene forsterket seg.

– Da det kom et virus, så trigget det angsten min veldig. Jeg lurte på hva som kom til å skje med meg, og om jeg kom til å dø.

Til slutt klarte han ikke lenger å gå på jobb, og bestemte seg for å oppsøke hjelp.

På Modum Bad ble Kenneth møtt med det han opplevde som nesten latterlig enkelt. Psykologen bad ham om å utsette bekymringene til et bestemt klokkeslett på dagen.

15 minutter til bekymring om dagen

– Jeg opplevde det litt som de sa det alle ofte sier: bare ikke tenk på det. Det er lett å si, tenkte jeg. Så jeg var litt skeptisk. For spørsmålet er jo, hvordan får man til det? spør Kenneth.

Ved Modum Bad jobber flere av landets fremste eksperter for å behandle angstlidelser.

Teknikken de ofte benytter kalles bekymringsutsettelse.

Kristoffer Haugen Hetlebakke er psykolog ved Modum Bad.

Han ber ofte pasientene utsette bekymringene til et bestemt klokkeslett senere på dagen. Da får de 15 minutter til fritt å bekymre seg. Når tiden er gått skal de la være å bekymre seg, eller på nytt utsette det til dagen etter.

Psykolog Kristoffer Haugen Hetlebakke mener man kan trene seg opp til å bekymre seg mindre. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Hvis man merker at man kan utsette bekymringen til for eksempel klokken 17, så utfordrer man antagelsen om at man ikke har kontroll. Opplever man at man har noe mer kontroll, så oppleves også bekymringene mer håndterbare, sier Kristoffer Haugen Hetlebakke.

For å klare å utsette bekymringen forteller Haugen Hetlebakke at man kan fokusere på det man holder på med der og da, i stedet for det som skjer inni hodet.

– Enten man ser på nyhetene, strikker, eller er på jobb så finnes det en aktivitet man holder på med, og kan rette fokus mot. Men det innebærer et valg, sier Haugen Hetlebakke.

Haugen Hetlebakke presiserer at man ikke skal legge lokk på, eller helt la være å tenke på ting. Han understreker at dette er en teknikk som fungerer på de tingene vi ikke kan gjøre noe med. Det er også et skille mellom problemer og bekymringer der man ofte «går i ring».

Flere angsttilfeller under koronapandemien

I mars 2020 gjennomførte psykologer ved Modum Bad en undersøkelse i forbindelse med koronapandemien. De ville undersøke den psykiske helsen hos 10.000 nordmenn.

Resultatene viste at det var en dobling i angstsymptomer og en tredobling i depressive symptomer under pandemien.

Undersøkelser viser at vi har cirka 70.000 tanker i hodet i løpet av en dag.

Å tenke seg gjennom bekymringer er vanlig for å forsøke å løse et problem. Men om det oppleves plagsomt og går ut over hverdagslivet defineres det som usunt.

Øve seg på å få kontroll

Kenneth bestemte seg for å prøve å fokusere utover i stedet for innover, selv om han var skeptisk til om han ville få det til.

En dag tidlig i behandlingsopplegget var han spesielt fortvilet, og tok en tur ut. Han stoppet ved et tre, lente seg tilbake - og kjente etter. Regndråper. Vinden mot kinnene. Susing i trærne.

– Plutselig fikk jeg nesten som en åpenbaring. Oj shit! Jeg kjente at angsten og bekymringene bare forsvant. Jeg klarte det på en måte, jeg ble så glad. Jeg klarte å ta vekk min egen bekymring og angst, forteller han.

– Det ble første steget mot å finne ut at det faktisk går an, sier han.

– Klarte du å utsette bekymringen?

– Jeg kunne kjenne uroen og bekymringen inni meg, så sa jeg at klokken 18 i kveld skal jeg sette av femten minutter for å bekymre meg. Men det jeg ofte opplevde var at plutselig var klokka ti på halv åtte, så slo det meg: Å fader! Jeg skulle jo bekymre meg klokken 18, det har jeg ikke fått gjort! Så ble det litt komisk.

Da ble det klart for han at han hadde klart å utsette bekymringen, og han hadde klart å velge det selv.

– Bekymrer du deg fortsatt?

– Ja, jeg bekymrer meg noen ganger. Men det kontrollerer livet mitt i mindre grad enn før. Jeg innser at jeg har et valg ved å velge om jeg vil være i det som er vanskelig, eller velge å være i det som er bra, sier Kenneth.

Etter behandlingen ser Kenneth lyst på fremtiden. Han har begynt å jobbe igjen, og han føler han har kontroll over bekymringene. Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

Økt bekymring med krig

De siste ukers krig i Ukraina er enda en situasjon som skaper bekymring for mange. Psykolog Kristoffer Haugen Hetlebakke skjønner at mange bruker mye tid til å tenke på det. Han mener man bør spørre seg:

– Gir det meg økt følelse av kontroll – eller gjør det meg bare mer engstelig?

Han mener man bør holde seg til å sjekke nyhetene en gang om dagen, så legge bort fokuset til dagen etter. Man bør heller tenke på det man kan gjøre her og nå.

Kenneth har bevisst valgt å la være å gå inn i denne bekymringen.

– Jeg får ikke gjort noe med det. Da får jeg heller ta stilling til det dersom det skulle skje noe. Hvis jeg merker bekymring holder jeg meg bevisst unna å lese om det, sier Kenneth.