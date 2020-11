Katt reddet fra bunnen av fossefall

– Den eneste veien ned til fjellskjæret, er via fossen. I utgangspunktet har du en dårlig skjebne i vente hvis du tar turen ned der. Det er store krefter i sving, sier Bjørn Vidar Wang.

Sarpsfossen er kanskje ikke så veldig imponerende med sitt 20 meter høye fossefall. Men normalt faller over 500.000 liter vann i sekundet gjennom fossen. Det gjør den til en av Europas største når det gjelder vannføring.

Den siste uka har tallet vært over 1,5 millioner liter i sekundet.

Katten satt fast på denne fjellknausen i fossen. Foto: privat

Det var mannskaper fra Hafslund E-CO som la merke til en liten skapning i bunnen av fossen torsdag.

– Jeg gikk litt lenger ned i anlegget for å se nærmere og så at det var en svart katt, forteller Wang, som er stasjonsleder ved Hafslund og Sarp kraftverk.

Han vurderte at katten ikke ville hatt en sjanse til å overleve uten hjelp. Derfor fant han frem klatreutstyret.

Redningsaksjon i fossen

For å komme til fjellskjæret måtte han rappellere 19 meter ned en betongvegg, bare meter fra fossefallet.

– Og det var ikke bare-bare å få tak i den da jeg kom ned. Det ble litt katt og mus-lek der, før jeg fikk puttet den oppi en ryggsekk. Men da roet den seg fort, forteller Wang.

Her har Wang fått tak i pusen og putter den forsiktig ned i en sekk. Foto: Privat

Med katten i sekken klatret han opp igjen, før turen gikk videre til en dyreklinikk. Katten var tynn og hadde flere sår på potene og beina.

Uten andre valg enn elva og damveggen, tror redningsmannen at katten desperat har prøvd å klatre opp den rette betongveggen.

Den teorien samtykker veterinæren i.

– Skadene viser at han virkelig har prøvd å rømme derfra. Alle klørne var fliset helt ned til minimum og huden på baksiden av beina var helt ødelagt, sier veterinær ved Østsiden dyreklinikk, Mariann Sælid.

Bjørn Vidar Wang er en ekte dyrevenn. Tidligere har han reddet rådyr ut fra området til kraftverket i Sarpsborg. Foto: Privat

Hvor lenge katten har sittet fast i bunnen av fossen er vanskelig å si, men den hadde ikke fått i seg verken mat eller drikke på lang tid.

– Han var veldig tynn og dehydrert. Han bar tydelig preg av dette og har nok brukt opp flere liv, sier Sælid.

Til alt hell var pusen chippet og veterinæren fikk kontakt med eierne.

Full jubel hos familien

Pusen som ble funnet i fossen heter Ulvar og hører til hos en familie i Sarpsborg sentrum. Matmor heter Linda og forteller at familien ble overlykkelig over å få pusen hjem.

– Det ble full jubel her hjemme. Katten er jo som et barn for meg og et søsken for barna, forteller hun.

Familien hadde lett etter Ulvar i nesten tre uker før telefonen fra veterinæren kom. Linda kunne knapt tro det hun hørte.

– Vi skjønner ikke hvordan han kan ha overlevd ned fossen.

Tydelige tegn etter et desperat fluktforsøk på Ulvars bakbein. Foto: Privat

Nå får Ulvar spesialfôr i sprøyteform, for vekten hans har blitt halvert på disse tre ukene. Og i tillegg til sårene på beina, har katten mistet mye pels på hale og ører.

Men nå er han trygt hjemme i eget hus.

– Nå bare maler han hele tiden. Han er så glad for å endelig ha kommet hjem. Han sitter foran peisen, så han har sikkert frosset.

Ulvar ser fortsatt pjusk ut, men matmor er sikker på at han vil komme seg igjen. Foto: Privat

For redningsmannen i fossen, Bjørn Vidar Wang, betydde det mye at pusen kom seg hjem.

– Så lenge man kan bidra til å redde noe som betyr noe for noen, så er dét det pågangsmotet man trenger. Som kraftprodusent ønsker vi ikke å ta livet av ting. Da går vi den ekstra veien for å redde det vi kan.