Katten Mia løp rundt på Oslo lufthavn i to uker før hun ble funnet

Lille julaften ble starten på et stort eventyr for katten Mia.

Etter å ha kommet med fly fra Trondheim, klarte katten å smette ut fra buret sitt. Hun løp av gårde og forsvant inn i mylderet av kofferter og bagasjebånd i bagasjeanlegget på Oslo lufthavn.

Anlegget er på flere tusen kvadratmeter, og bød på rikelig med gjemmesteder for en liten pelsdott.

Først natt til lørdag 7. januar klarte de ansatte endelig å lokke Mia inn på et rom, hvor de så lukket døren.

– Den var litt redd i starten, men med en gang den fikk litt kos og mat, roet den seg veldig med en gang, sier Harald Nygaard Kvam med smil i stemmen.

Han er kommunikasjonssjef i Avinor, og det hører dermed til sjeldenhetene at han må svare på spørsmål om forsvunne dyr.

Harald Nygaard Kvam i Avinor er glad for at historien om rømlingen Mia fikk en lykkelig slutt. Foto: OSL

Begynte å miste håpet

Å leke gjemsel med en katt er ikke hverdagskost for de ansatte på flyplassen. Mias forsvinning ble dermed en snakkis på jobb.

– Jeg har hørt om dette gjennom hele jula, og vi har vært veldig spente på hva som kommer til å skje, sier Kvam.

Da det hadde gått to uker uten at de hadde sett katten, begynte de ansatte å miste håpet om at den skulle komme til rette.

Det eneste livstegnet de fikk, var at det ble spist av kattematen de satte ut.

– Det er jo ingen andre dyr i dette området, og ingen andre som spiser kattemat. Så vi visste at den var der, men vi snakker tusenvis på tusenvis av kvadratmeter med bagasjeanlegg som det er veldig vanskelig å gå rundt i, sier Harald Nygaard Kvam.

Gjenforent etter to uker

Lørdag ble Mia endelig gjenforent med eieren i Trondheim.

Kvam har ikke snakket med eieren selv, men tviler ikke på at gjensynsgleden er stor. Også de ansatte på flyplassen er glade for at historien fikk en lykkelig slutt.

Selv om katten Mias historie hører med til sjeldenhetene, er det faktisk ikke første gang at dyr har stukket av inne på bagasjeanlegget på Oslo lufthavn.

– Det hender at det skjer, og da oftest med hunder, for de klarer faktisk noen ganger å bryte opp buret sitt, forteller Kvam.

I Mias tilfelle var det et ødelagt bur som gjorde at hun kom seg ut. Harald Nygaard Kvam ber derfor dyreeiere passe på at de bruker solide bur.

– Men dette er heldigvis ikke noe som er vanlig, fastslår han.