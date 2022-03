– Det er forferdelig. Det er nesten 40 personer som ble kastet ut, hevder Svein Åge Antonsen.

Onsdag morgen måtte den kreftsyke 69-åringen flytte ut av Tuneheimen vandrerhjem i Sarpsborg. Der har han bodd i nesten tre år.

NRK møter Antonsen i det han er i ferd med å flytte inn i sin nye kommunale bolig. Foreløpig er leiligheten enkelt utstyrt, med seng og kjøleskap.

– Etter hvert får jeg kanskje en sofa, sier han.

Sarpsborg Arbeiderblad skrev først om saken.

I en e-post til NRK skriver daglig leder i Room2rent, Kjell Herje, at det var under ti personer som ikke hadde planlagt utflytting da de sendte ut oppsigelsene 10. mars.

Svein Åge Antonsen er ikke fornøyd med hvordan Room2rent har behandlet leietakerne. Foto: Rune Fredriksen

Fikk to ukers frist

Beboerne ved Tuneheimen vandrerhjem fikk to uker på seg til å flytte ut. Årsaken er at utleieselskapet Room2rent har avviklet den ordinære driften.

Nå skal selskapet heller tilby husrom til ukrainske flyktninger.

– Vi får høyere inntekter ved å leie ut til UDI, men samtidig får vi mye høyere kostnader. Vi har måttet ansette over 20 personer for å tilfredsstille UDIs krav til bemanning for drift av akuttinnkvartering, forklarer Herje i Room2rent.

Selskapet har tidligere tilbudt overnattingstilbud i Halden og Rygge. Også her ble den ordinære driften avviklet onsdag.

Roomtorent har avviklet den ordinære driften ved Tuneheim vandrerhjem i Sarpsborg. Nå gjør de klart til å ta imot ukrainske flyktninger. Foto: Rune Fredriksen / NRK

Room2rent stiller lokalene til disposisjon, mens Hero Norge AS har ansvar for driften av akuttmottakene.

Regiondirektør i Hero, Ole Valen, mener dette er en konflikt mellom de tidligere beboerne og Room2rent. Han ønsker derfor ikke å kommentere saken.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) har Hero inngått akuttavtaler for bosetting av flyktninger på 32 forskjellige mottak rundt om i landet.

Oppfordrer ikke til oppsigelser

I oppsigelsen som ble sendt til alle leietakerne, skriver utleieselskapet følgende:

«Alle aktører som tilbyr overnatting har blitt oppfordret til å melde kapasitet til UDI. Room2rent er blant aktørene som har snudd seg raskt i en vanskelig og uoversiktlig situasjon for å hjelpe til å ta imot flyktningstrømmen».

UDI opplyser til NRK at de ikke har oppfordret noen til å si opp eksisterende leieavtaler, for å kunne tilby flyktninger et sted å bo.

Oppsigelsen Antonsen og de andre beboerne mottok fra Room2rent 10. mars: