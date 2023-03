– Se der! Dette er et perfekt eksempel.

Jörn Klein peker mot den ene heisen på Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Den er stappfull av studenter.

Vanligvis holder professoren til ved skolen sitt campus i Porsgrunn. Nå er han i Drammen for å gjennomføre et potensielt banebrytende forskningsprosjekt:

Er det slik at bruk av UV-lamper kan drepe bakterier og virus?

– På en veldig forenklet måte kan vi si at bakteriene og virusene i denne heisen vil være inne i en slags mikrobølgeovn som koker dem i hjel, forteller Klein.

UNIVERSITET: Her ved Universitetet i Sørøst-Norge, eller USN på folkemunne, utføres forskningsprosjektet med bruk av UV-lamper. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

– Må bli smartere

Målet med prosjektet er å holde cruiseskip og ferger trygge for smitte.

Klein trekker frem et eksempel fra starten av koronapandemien:

I juli 2020 ble mer enn 70 personer smittet på Hurtigruten sitt skip, M/S Roald Amundsen.

– Vi må ha blitt smartere når neste pandemi kommer. Det krever smartere løsninger, som for eksempel disse lampene.

Prosjektet: Forsøket i Drammen er en del av et større forskningsprosjekt kalt Healthy Sailing. Hele prosjektet er finansiert av EU, på bestilling fra skipsindustrien. Lampene skal henge her i to måneder, før de skal videre til et cruiseskip i Hellas. Etter planen skal de ha sikre testresultater om rundt fem måneder. Heisene: Dette er heisene på USN som UV-lampene er montert i. På fagspråket kalles de for fjern-UVC-lamper, som vil si lamper med et desinfiserende, kortbølget ultrafiolett lys. Alle tre heisene (A, B og C) skal brukes i forsøket på ulik måte. Forskerne skal ta daglige luftprøver i heisene, og sammenligne forskjellen mellom heisene. Heis A: Her er UV-lyset inne i heisen påskrudd til alle døgnets tider. Lyset er ikke skadelig for hverken mennesker eller dyr, og er kun sterkt nok til å drepe bakterier og virus. Heis B: Her er det ikke montert noen UV-lamper. Denne heisen brukes som kontrollheis, for å sammenligne med de to andre heisene. Heis C: Her er det montert et UV-lamper med bevegelsessensor. Lyset vil kun være på når det ikke befinner seg noen i heisen. Forskerne vil se om det fungerer like godt når man unngår menneskelig eksponering for UV-lamper. Desinfeksjon: I tillegg til UV-lampene skal godt brukte berøringsflater bli dekket med et antimikrobiologisk stoff. Et eksempel på slike berøringsflater er heisknapper og håndtak.

– Interessant for oss

Hurtigruten vil ikke si noe om hvorvidt verktøyer som UV-lampene kunne ha forhindret smitteutbruddet for snart tre år siden.

De påpeker at de allerede har strenge smitteverntiltak som kan settes inn hvis noe lignende skulle skje igjen.

– Smittevern hos oss er akkurat som det vi kjenner fra pandemien, kanskje litt strengere, forteller Tarjei Kramviken i Hurtigruten Norge.

UTBRUDD: Her ligger M/S Roald Amundsen til kai i Tromsø, noen dager etter smitteutbruddet på skipet i juli 2020. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

De er likevel positivt innstilt til prosjektet som utføres i heisene på Universitetet i Sørøst-Norge.

– Vi er interessert i alle veldokumenterte tiltak som kan gjøre sannsynligheten for smitte mindre i fremtiden, sier Kramviken.

Drømmer stort

Tilbake i Drammen forteller Jörn Klein videre om lampene som nå befinner seg i heisene.

Han gjentar opptil flere ganger at dette ikke er samme UV-lamper som vi for eksempel finner i et solarium.

– Det vil derfor ikke være skadelig for folk å ta heisen på skolen i Drammen, mener han.

FREMTID: Jörn Klein forteller om teknologien bak UV-lampene, og hvordan de kan brukes i fremtiden. Foto: Eirik Leivestad Hall / NRK

Han mener at det ikke bare vil være skipsnæringen som får nytte av prosjektet.

– Denne informasjonen kan vi blant annet bruke i sykehusbygg. Som for eksempel på det nye sykehuset her i Drammen, forteller Klein.

Han håper at den nye teknologien fører til at arbeidsplasser kan holdes i gang under en pandemi eller influensasesong, uten at folk blir syke.

– Drømmen er at den neste pandemien ikke fører til drastiske tiltak. Vi må kunne leve et tilnærmet normalt liv.