Kan måtte stenge deler av Oslo S

Onsdag trappes steiken opp og omtrent 500 nye vektere tas ut i streik. Fra og med onsdag vil til sammen 2000 vektere være i streik.

Det er primært områdevakthold på kjøpesentre, resepsjoner og togstasjoner på Østlandet som rammes, blant annet Oslo S.

Det var VG som først omtalte at streiken kan ramme Oslo S.

Vekterne har nå streiket i fire uker. Onsdag trappes streiken ytterligere opp. Foto: Jil Yngland / NTB

Det er fire uker siden forhandlingene mellom NHO Service og Handel, Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble brutt.

– Publikum vil merke det mer, nå som vi trapper opp, sier forbundsleder i NAF, Anita Johansen.

Hun sier at streiken nå trappes opp for fjerde gang fordi de ikke har fått et godt tilbud fra motparten.

– Det er stor streikevilje blant vekterne. De mener at kravene de ikke får gjennomslag for er helt berettigede, fortsetter Johansen.

DELVIS STENGNING: Oslo S kan måtte stenge deler av området som følge av vekterstreiken. Foto: Nadir Alam / NRK

Risikerer å måtte stenge togstasjon

Oslo Sentralstasjon blir nå tømt for ordinære vektere. I ytterste konsekvens kan det føre til at Bane Nor vil bli tvunget til å stenge deler av bygget.

– Oslo S er ett av stedene som nå blir rammet, sier Lars Petter Larsen, til NRK.

Ifølge han er togstasjonen et sted der vekterne som regel har mye å gjøre.

– Historien har vist at det ofte skjer hendelser på Oslo S, som vekterne med sin kompetanse og tilstedeværelse rydder opp i, og bistår med og passer på. Nå vil ikke den tjenesten bli opprettholdt, sier Larsen.

Bane Nor at de håper å unngå å måtte stenge stasjonen.

Direktør for stasjoner i Bane Nor, Knut Øivind Ruud Johansen. Foto: Azad Razaei / NRK

– Vi vil nok tilstrebe å holde stasjonen som togstasjon åpen lengst mulig. Det vil være mulig å stenge ned deler av anlegget og allikevel opprettholde togtrafikken på normalt nivå, sier Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for stasjoner ved Bane NOR.

Møtes hos Riksmekleren

NHO vil ikke uttale seg om opptrappingen da NRK ringer.

– Vi er villig til når som helst å sette oss ved forhandlingsbordet. Vi ønsker å finne en løsning, sier Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn

Parat og NHO Service og Handel møtes fredag til hos Riksmekleren, for å forsøke å komme til enighet.