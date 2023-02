Veien under regjeringskvartalet skal terrorsikres og senkes. På det meste skal trafikken på Ring 1 gå ti meter lenger under bakken enn i dag.

Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen vil være stengt fra våren 2024 og tre år framover.

Det betyr at trafikken vil tyte ut andre steder.

Mange boliggater som ikke er bygd for å tåle gjennomgangstrafikk, blir rammet.

– Kan kollapse

Fredensborgveien er en av gatene der det er spådd en kraftig trafikkøkning.

– Det blir helt forferdelig. Hvis det ikke gjøres tiltak, vil veinettet potensielt kollapse, sier beboer Christoffer Olsen Nyhus.

Han frykter flere ulykker, særlig fordi veien også er en populær sykkeltrasé. Beboerne i området er også redde for at den historiske bebyggelsen kan bli skadet av rystelser fra tungtrafikk.

– I tillegg blir det mer støy og mer luftforurensning, sier en annen nabo, Audhild Svela, som representerer Bergfjerdingen Vel.

– Jeg klarer faktisk ikke å forestille meg hvor mye trafikk det blir, og hvordan det er mulig å putte Ring 1-trafikken inn i nabolagsgatene her, sier hun.

Christoffer Olsen Nyhus er forøvrig aktiv MDG-politiker i bydel St.Hanshaugen.

STENGER I TRE ÅR: Ring 1 stenger i tre år mellom Pilestredet og Oslo Plaza. Hammersborgtunnelen skal blant annet senkes. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Operatunnelen

En trafikkanalyse som rådgivningsselskapet Sweco har gjort for Statsbygg, bekrefter beboernes frykt.

Ifølge beregninger i rapporten kjører over 17.000 biler gjennom Hammersborgtunnelen i døgnet. Det er flere enn over Svinesundbrua.

Operatunnelen vil måtte ta mye av støyten. Men tusenvis av biler vil også finne veien til overflaten. Store områder vil bli berørt.

Det blir økt trafikk, mer kø og større fare for ulykker.

Med mer trafikk i bygatene er det større risiko for at det skjer ulykker med myke trafikanter.

Gater der trafikken i dag allerede står i stampe blir rammet.

Nødetater, varetransport og kollektivtrafikk vil få dårligere framkommelighet.

Dette skjer når tunnelene på Ring 1 stenger Ekspandér faktaboks På oppdrag fra Statsbygg har rådgivningsselskapet Sweco gjort en trafikkanalyse av hva som skjer når Vaterlandstunnelen og Hammersborgtunnelen på Ring 1 stenger. Her er noen av funnene: Mye av trafikken fra Ring 1 vil bli overført til E18 Operatunnelen.

Det vil gi mer trafikk på ramper og øvrig veinett i Bjørvika og Vika. Her er det stillestående køer og dårlig avvikling i rushperiodene i dag.

Med enda mer trafikk i sentrumsområdet må det forventes en vesentlig økning i forsinkelsene.

Det vil særlig ramme Langkaia, Operagata og Dronning Eufemias gate i Bjørvika og Haakon VII's gate, Dronning Mauds gate og Munkedamsveien i Vika.

I busstraseene vil bussene bli stående i stampe. Trafikken fra Ring 1 forventes å finne lokale omkjøringsveier som ikke er egnet til å avvikle gjennomgangstrafikk.

Det vil gi mer trafikk også i boliggater.

Gater som nevnes spesielt er Hausmanns gate, Rosteds gate, Calmeyers gate, Maridalsveien, Uelands gate, Fredensborgveien, Thor Olsens gate, Akersgata, Ullevålsveien, Pilestredet og Nordahl Bruns gate.

Økt trafikk vil gi økte miljøulemper i form av støy og luftforurensning for dem som bor og ferdes langs disse gatene.

Det er dårlige grunnforhold i området, og store kjøretøy som passerer vil påføre bygningene rystelser. Ring 2 forventes å få en trafikkøkning langs store deler av strekningen mellom Skøyen og Carl Berners plass.

Mer trafikk i bygatene øker sannsynligheten for at det skjer ulykker med myke trafikanter involvert.

Det blir dårligere framkommelighet for nødetatene når også de blir henvist til gater med lavere standard. Kilde: Trafikkanalyse RKV - Trafikale konsekvenser for anleggsperioden (Sweco).

– Armageddon

– Hvis disse analysene er riktige, vil det ramme store deler av byen, og spesielt byen innenfor Ring 3.

Det sier divisjonsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Han er ansvarlig for det kommunale veinettet og får dermed problemene rett i fanget.

DRAMATISK: Ring 1-stengningen kan ramme mange, men avbøtende tiltak er mulig, sier Rune Gjøs. Foto: Olav Juven / NRK

– Potensielt kan dette ramme mange hundre tusen mennesker over en treårsperiode. Dette har ganske dramatiske konsekvenser for Oslo som by.

– Blir det kaos?

– Ja, hvis analysene er riktige, blir det armageddon, sier han.

Haster

Rune Gjøs legger raskt til at trafikantene vil tilpasse seg. Det trenger ikke å bli så ille som fryktet.

Han viser til da tunnelene i Oslo ble stengt for rehabilitering én etter én. Også da trodde mange at trafikksystemet skulle bryte sammen. Men kaoset uteble.

Og det er mulig å begrense skadevirkningene, ifølge Gjøs.

Ring 1 blir stengt mellom Pilestredet og rundkjøringen ved Oslo Spektrum.

Bymiljøetaten ser for seg å skjerme boområder ved å regulere trafikken på andre måter. Også fysiske arbeider som å forsterke veier og bygge om kryss er aktuelt.

Dette er ting som både tar tid og koster penger.

Med bare ett år igjen til Ring 1 stenger begynner det å haste.

– Vi skulle gjerne ønske at Statens vegvesen var mye, mye mer på og at vi hadde kommet mye, mye lenger med å planlegge de avbøtende tiltakene, sier han.

BJØRVIKA: I Oslo sentrum blir det mer trafikk i Vika og Bjørvika. Dronning Eufemias gate pekes ut som en av verstinggatene. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Staten må betale

Rune Gjøs minner om at det nye regjeringskvartalet er et statlig prosjekt. Ombyggingen av Ring 1 er det samme.

Men statens prosjekter gir altså store problemer på det kommunale veinettet. Det har nå oppstått en konflikt om hvem som skal betale for tiltakene som må på plass for å begrense problemene.

– Oslo kommune mener at det er staten som har ansvar for både å planlegge og finansiere avbøtende tiltak, sier han.

Han sier videre at Oslo kommune og Bymiljøetaten selvsagt vil bidra til å planlegge og gjennomføre tiltakene.

Sikkerhet er argumentet

Tross ulempene forsvarer Statsbygg prosjektet og argumenterer med sikkerhet.

– Ombyggingen av Ring 1-tunnelen på Hammersborg er påkrevet for å ivareta nødvendig sikkerhet for nytt regjeringskvartal, og er besluttet i Stortinget, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby.

ER I GANG: Byggingen av det nye regjeringskvartalet på Hammersborg er i full gang. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Statens vegvesen jobber med å vurdere hvor omkjøringsrutene bør gå og hvordan beredskapen for blant annet nødetater ivaretas.

– Vi planlegger informasjon ut til trafikantene i forkant av stengningen, slik at de kan velge alternative transportformer og ruter, sier prosjektleder Elin Hermanstad Havik.

Ifølge vegvesenet må kommunen belage seg på å bla opp for tiltakene.

– Det er ikke lagt opp til at staten skal ta kostnader utenfor planområdet. Vi vurderer likevel å bidra med enkelte trafikksikkerhetstiltak, sier Havik.