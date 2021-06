Fjerner store deler av koronareglene i Oslo: – Unntakstilstanden er snart over

Tirsdag holdt byrådsleder Raymond Johansen en pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo.

– Nå kan vi venne oss til tanken om at denne unntakstilstanden er over, sier Johansen.

Byrådet har ifølge ham bestemt seg for å fjerne nesten alle koronareglene i Oslo. Det vil si at man i stor grad legger seg på de nasjonale reglene.

– Alt tyder på at det verste ligger bak oss. Oslo har kommet seg gjennom. Men det har kostet. det har vært tøft for mange, sier Johansen.

Du kan se pressekonferansen under.

Byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse klokka 17 tirsdag. Du trenger javascript for å se video. Byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse klokka 17 tirsdag.

Lettelsene kommer etter lang tid med lav smitte i Oslo. Forrige uke var det kun 293 smittede i kommunen.

Lettelser fra onsdag

Dette er noe av det som vil gjelde fra onsdag klokka 12:

– Fobud mot å være flere enn 10 oppheves

– Fjerner lokale regler for arrangementer innendørs og utendørs

– Fjerne krav om munnbind i butikker og på restauranter, og antallsbegrensningene i blant annet butikker, treningssentre, museer og svømmehaller

– Fjerner kravet om to meters avstand, sånn at én meter gjelder

– Utendørs tillates 200 personer på offentlig sted uten sitteplasser, 600 med faste tilviste sitteplasser

– Skjenking til klokka 24

Raymond Johansen og byrådet fjerner nesten alle de lokale reglene i Oslo.

– Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder kan åpne

Ville ikke svare om mistillit

Pressekonferansen var også litt preget av nyheten tidligere tirsdag om at Rødt støtter mistilliten mot Lan Marie Berg.

Johansen fikk flere spørsmål om hva dette betyr for byrådet under pressekonferansen, men ville ikke kommentere det.

– Det er naturlig at debatten tas i bystyremøtet, sa Johansen. Men han sa samtidig at han har full tillit til byråd Lan Marie Berg.

Han ville helst snakke om gladnyheten om åpning av byen.

Slik er gjenåpningsplanen videre i Oslo Ekspandér faktaboks Gjenåpningsplanen består av totalt fem trinn. Foreløpig er to av disse innført. I trinn 3 vil byrådet vurdere: Åpning av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs. Det betyr blant annet kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland med mer.

Åpning for arrangementer innendørs.

Øke antallet for arrangementer utendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til an anbefaling om én meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen. For alle virksomheter og arrangementer vil det gjelde strenge antallsbegrensninger og smittevernregler. I trinn 4 vil byrådet vurdere: Lemping på smittevernbegrensninger for ulike virksomheter og aktiviteter.

Lemping på antallsbegrensning for arrangement innendørs og utendørs.

Justering av reglen om private sammenkomster i hjemmet, slik at flere enn 10 kan samles.

Skjenking til kl. 24.00

Åpning opp for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Private sammenkomster på offentlig sted (bryllupsfester, dåpsfester o.l.), med begrensning i antall ut fra situasjonen. I trinn 5 vil byrådet vurdere: Oppheve lokale regler.

Nasjonale regler setter begrensninger på arrangementer mv.

Opprettholde egne lokale anbefalinger hvis behov. (Kilde: Byrådet i Oslo)

Går til nasjonale tiltak

I stor grad slutter Oslo å ha egne koronaregler, men tilpasser seg de nasjonale.

De nasjonale koronareglene sier blant annet:

Maks ti gjester, oppfordring til å møtes utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. De som er beskyttet (vaksinert eller immune) trenger ikke telles med.

Skjenking til klokka 24

Åpning for trening i breddeidretten også for voksne, i grupper på maksimalt 20 personer.

Du kan se alle de nasjonale reglene her.

Oslo begynte gjenåpningen sin i slutten av mai. Og nå åpner kommunen enda mer. Foto: Vegar Erstad / NRK

Men Oslo vil beholde noen særskilte rergler. Blant annet opprettholdes anbefaling om munnbind i taxi og kollektivtransport, kravet om hjemmekontor og forbudet mot rulling med russebuss fram til 4. juli.

Hvis de nasjonale reglene endres, tilpasser Oslo seg de nye nasjonale reglene. Og det kan komme flere lettelser etter 4. juli, ifølge Johansen.

Kan blusse opp igjen

På pressekonferansen var Johansen tydelig på at selv om de nå åpner opp og legger seg på nasjonale regler er ikke koronapandemien over.

– Vi skal ikke la alle bekymringer fare. Delta-varianten kan skape utfordringer hvis den kommer, sier byrådslederen. Han oppfordret oslofolk til å fortsatt følge smittevernreglene.

Men han sa også at åpninga som skjer nå er i tråd med rådene de har fått, og at Oslo ligger godt an med vaksinering og har lave smittetall.

– Vi har ikke mulighet til å ha strengere regler enn situasjonen krever bare for å være på den sikre siden, sier han.

Snart halvparten vaksinert

I hovedstaden har 48 prosent av befolkningen fått sin første koronavaksine. Det betyr at det ikke er lenge til man kan regne med såkalt flokkimmunitet.

– Jeg håper at vi nå er inne i den siste fasen av pandemien, som har ridd byen vår, landet vårt og kanskje hele verden i nesten halvannet år, sier helsebyråd Robert Steen.

Men han ber fortsatt folk i Oslo om å være forsiktige. Selv om det er lave tall for tiden er ikke tallene like lave som de var i fjor sommer.

– Vi glemmer fort at smittetrykket tilsvarende uke i fjor var 15 ganger så lavt som nå, så det fortsatt en del smitte i byen vår så vi må fortsatt være litt forsiktige. Men gleden over nedadgående tall, det skal vi ta med oss.