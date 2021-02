Kampsportutøver frifunnet etter kvelegrep

Det var i mars i fjor at en mann i 40-årene døde under et slagsmål utenfor et hus midt i et boligområde på Lisleby i Fredrikstad. Da politiet kom til huset, pågrep de umiddelbart en annen mann i 40-årene.

Mannen som ble tiltalt for drap, har drevet kampsport på høyt nivå, og både i politiavhør og i retten innrømmet han å ha tatt et spesielt kvelertak på den avdøde.

Men Fredrikstad tingrett har valgt å frifinne kampsportutøveren. Retten la vekt på de sakkyndiges forklaring om at det er lite sannsynlig at det var halsgrepet som førte til at mannen i 40-årene døde.

«De sakkyndige har samstemmig forklart at halsgrep som regel må holdes i flere minutter før det kan føre til død ved kvelning», skriver tingretten.

Retten mente også at mannen ble angrepet og dermed handlet i nødverge.

«I tillegg mener retten at halsgrepet ikke gikk lenger enn det som var nødvendig, sett opp mot det samlede angrepet tiltalte var utsatt for.»

Stanser blodtilførsel til hjernen

Halsgrepet, som kalles «rear naked choke», hadde han lært gjennom mange års kampsporttrening. Det innebærer å stanse blodtilførselen til hjernen slik at motstanderen mister bevisstheten.

Under rettssaken forklarte den drapstiltalte at han så dette som eneste mulighet til å avslutte slåsskampen mot en fysisk større motstander. Han sa også at han anså halsgrepet som ufarlig dersom han slapp innen det hadde gått 20 sekunder.

– Hadde det vært så mye som en fraksjonsmulighet for å skade et annet menneske, så hadde det ikke vært lov å bruke i norsk sport eller noe annet sted, sa mannen i retten.

– Underliggende sykdom

De rettsoppnevnte legene mener den avdøde mannen døde av kvelning eller at lufttilførselen ble stanset. Den tiltalte mente imidlertid at dette ikke kan være rett siden halsgrepet brukes hyppig i kampsport og ikke har resultert i noen dødsfall der.

I retten vitnet to svenske eksperter som ga mannen full støtte i at halsgrepet i seg selv ikke kan forklare dødsfallet. De mente at det i stedet var underliggende hjertesykdom hos den avdøde som gjorde at han døde.

Dermed mente også den tiltalte at han ikke burde dømmes for drapet.