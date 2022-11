Etter at Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for rasisme har hun opplevd kraftig hets.

Mye av hetsen har vært rasistisk motivert.

Men: I sosiale medier får hun også gjennomgå av andre muslimer.

«Haram å være på bar»

Samme dag som Ali delte sin historie, la Tommy Sharif ut et innlegg på Facebook. Der skrev han at det er «haram» for muslimer å gå på bar og oppsøke steder som serverer alkohol.

«Hvis mann i tillegg lever etter islam og går i heldekkende burka, JA DA SPØR JEG, HVA F ... N I H ... ETE HAR du å gjøre på en bar da,» spør Sharif i innlegget.

Se hele innlegget under:

Foto: Skjermdump

Og han er ikke alene.

Flere andre muslimer gir uttrykk for det samme på Facebook. For eksempel i gruppa «Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere» (SNP), med rundt 13.000 medlemmer.

Sharif sier dette i en kommentar til NRK:

– For en troende muslim som jeg oppfatter at Ali ønsker å være, så er det helt uhørt å dra på bar. Derfor blir jeg litt sånn usikker på om hun virkelig er en muslim eller leker at hun er muslim.

– Dobbeltmoral

Den kritikken ville neppe kommet om Sumaya Jirde Ali var en mann, tror daglig leder Linda Noor i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

– Det er dessverre en uting at kvinner fortere blir vurdert som uislamske.

Dobbeltmoral og hykleri, kaller Kadra Yusuf det.

– Først trakasseres hun av en drita full Atle Antonsen. Når hun gjør det rette og sier fra, får hun hets for å ikke være god nok muslim.

En muslimsk kvinne har ingenting å gjøre på bar, og særlig ikke om natta, mener denne Facebook-brukeren. Foto: Skjermdump

I 2007 ble hun selv angrepet på byen etter å ha utfordra kvinnesynet i Koranen.

Etterpå fikk hun spørsmål fra folk i sitt eget miljø: men hva gjorde du ute på byen? Hvorfor var du ute så seint?

– Alt kokte ned til mitt kjønn, sier Yusuf.

Yusuf er ansatt i NRK som journalist og researcher.

Press fra alle kanter

Yusuf er ikke overraska over hetsen mot Ali.

– Ingenting forener ytre høyre og konservative muslimer mer enn hets mot kvinner.

Hun fikk både rasistisk hets og kjeft av sine egne i 2007. Nå står Sumaya Jirde Ali i samme situasjon 15 år etter.

– Ali trenger beskyttelse både fra rasister og fra moralpolitiet, mener Yusuf.

Selv husker hun godt opplevelsen av å få rasistiske meldinger i innboksen på den ene siden, og kritikk fra sine egne på den andre siden.

– Jeg følte meg enormt ensom. Fordi jeg opplevde at jeg ikke hadde gjort noe galt, men at reglene alle andre fikk følge, ikke gjaldt meg.

– Sumaya er en 24 år gammel kvinne som må leve livet sitt akkurat slik hun vil, sier Kadra Yusuf. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

At Ali går med hijab, trekkes spesielt fram.

Det får styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge til å reagere:

– Saken handler ikke om hennes religiøsitet, eller hvor sterkt troende hun er. Den handler om at hun er utsatt for rasisme, sier han, og legger til:

– Hun trenger hjelp, støtte og bistand nå – ikke at noen skal rettlede henne.

– Må diskuteres åpent

Linda Noor i Minotenk kaller det Ali er utsatt for «en ukultur». Den må fram i lyset, mener hun.

Hun er redd for at fordømmelsen fra andre muslimer gjør at færre som Sumaya Jirde Ali vil tørre å fortelle.

– Muslimske kvinner er mer utsatte for hatkriminalitet. At færre tør å fortelle om hendelsene de har opplevd er kanskje det mest alvorlige ved en slik uthengingsmentalitet.

Flere NRK kontakter om denne saken, takker nei til å stille. Det overrasker ikke Kadra:

– Noen er kanskje redde for å få pes selv. «Åja, du mener kvinner skal fly ute på natta?» Det er veldig betent. Ingen vil være den som forsvarer det.

NRK har vært i kontakt med både en talsperson for Sumaya Jirde Ali og med Atle Antonsens advokat. Ingen av dem vil kommentere denne saken.