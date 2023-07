Kabinansatt anker dom

Den kvinnelig kabinansatte som tirsdag ble dømt til 60 dagers fengsel anker dommen, skriver VG.

Det var mandag at hun ble pågrepet i en promillekontroll på Oslo lufthavn. Kvinnens forsvarer Jostein Løken sier til NRK at kvinnen synes dommen er alt for streng.

– Hun ble revet ut av sitt yrke og sitt familieliv og må sone 60 dager i fengsel uten at noen har bemerket at det har vært noe galt i hennes tjeneste ombord på flyet, sier Løken.