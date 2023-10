– Unge som begår kriminalitet skal møtes med en rask reaksjon, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Hun ber nå om en utredning for å kunne dømme unge lovbrytere i Oslo raskere.

– Flere har pekt på behovet for å legge til rette for raskere behandling av saker mot unge lovbrytere. For oss har det vært viktig å lytte til disse signalene.

Det er Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene, som skal lage utredningen.

– Rask straffesaksbehandling vil kunne bidra til å hindre tilbakefall og rekruttering til kriminelle nettverk, sier Mehl.

Stor belastning for de involverte

Mehl peker på at det er en stor belastning for både fornærmede og pårørende når det tar lang tid før noen blir dømt.

– Det er også en risiko for at ungdommen begår nye lovbrudd, derfor må det komme en rask reaksjon.

Utredningen skal leveres innen slutten av året. Den vil danne et grunnlag for den videre oppfølgningen i departementet.