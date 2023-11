– Det finnes mange krevende jobber, men det gir stort sett ikke rett til tre måneder betalt ferie når man slutter.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen sikter til Raymond Johansen (Ap).

Han ligger an til å få 395.000 kr i etterlønn fra Oslo kommune før han starter i ny jobb som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Den nylig avgåtte byrådslederen var tydelig opprørt da NRK stilte spørsmål ved etterlønnen.

Marthinussen mener Johansens etterlønn trolig er ulovlig.

– Loven er veldig klar på at om du har et tilbud om jobb på bordet, så kan du ikke kreve å få etterlønn i stedet, og utsette den jobben, sier Marthinussen.

Professoren reagerer på at Raymond Johansen etter eget ønske begynner i den nye jobben nøyaktig tre måneder etter at han gikk av som heltidspolitiker.

Raymond Johansen tapte valget og jobben, men venter med å starte i sin nye stilling. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Utgangspunktet etter kommuneloven er at etterlønn skal dekke bortfallet av arbeidsinntekt i en periode der du går fra å være folkevalgt politiker til å søke jobb.

Hvis loven er brutt mener Marthinussen at kommunen må kreve pengene tilbake fra Johansen.

Uansett om etterlønningen er lovlig eller ikke mener professoren at det er umoralsk å bruke ordningen på denne måten.

– Man får heller jobbe for en endring av Kommuneloven som åpner for dette. Dette er ikke ordning som er ment for å la folk hvile og slappe av litt fordi de har hatt en krevende jobb.

Fulgt reglene

Raymond Johansen avviser at han har brutt loven.

– Jeg har fulgt regelverket helt til punkt og prikke. Jeg har søkt på vanlig måte og oppgitt all informasjon, sier Ap-politikeren.

Han sier det er Oslo kommune som må svare på om de gjeldende reglene er ulovlige. NRK har bedt Oslo kommune om svar, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

– Så hører jeg at noen mener det er umoralsk å motta dette. Det får være deres oppfatning. Jeg har behov for en pust i bakken, til å forberede meg til noe nytt, sier Johansen.

Dagen før han gikk av som Oslos byrådsleder kunngjorde Raymond Johansen at han blir Norsk Folkehjelps nye generalsekretær. Men fram til dette skal han leve på etterlønn i tre måneder. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Hvis han begynner i Norsk Folkehjelp før de tre månedene er gått vil Johansen melde det til kommunen, slik at etterbetalingen avkortes i tråd med reglene.

– Helt greit

Jusprofessor Marthinussens kollega ved UiB, Jan Fridthjof Bernt, sier til Aftenposten at Johansen har loven på sin side.

– Slik jeg leser loven, er meningen at denne bestemmelsen skal gjøre det mulig for folkevalgte som har jobbet med politikk på heltid, å få summe seg litt før han eller hun går inn i et nytt tilsettingsforhold, sier han.

– Det er helt greit å få etterlønn selv om ny jobb venter, så lenge tiltredelsen ikke skjer tidligere enn tre måneder etter at du fratrådte vervet som heltids folkevalgt, sier Bernt. Foto: Åge Algerøy / NRK

Bernt mener lover ikke stiller krav om at tidligere folkevalgte må være aktive arbeidssøkere, og at de gjerne må utsette å tiltre i ny jobb.

– Så dette er helt uproblematisk?

– Ja. Hvorfor han velger å gjøre det, er likegyldig, sier Bernt til avisen.