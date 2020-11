Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er selvfølgelig ikke en ideell situasjon.

Det sier mediesjef i Strømsgodset, Magne Jordan Nilsen, til NRK.

Juniorspilleren som testet positivt er en del av rekruttstallen i klubben og har trent med A-laget siden man startet opp igjen etter «korona-pausen».

Ifølge klubben ble spilleren testet søndag kveld og sitter nå i tidagers isolasjon. Spilleren ar ingen symptomer og føler seg i fin form. Han ble testet fordi han har vært i kontakt med en person som senere fikk påvist koronasmitte.

Hele laget testes

– Laget skulle uansett ta noen dager fri fordi det er en internasjonal periode. Så det er et par treninger i dag og i morgen som ryker, sier Jordan Nilsen.

Han forteller at de fikk informasjonen om den positive testen sent mandag kveld, og at de informerte internt tirsdag morgen.

– Så skjer det fortløpende at det bestilles tester og at disse gjøres så snart det er mulig å la seg gjennomføre, sier mediesjefen.

Mjøndalen informert

Strømsgodset tapte 3–0 borte mot Mjøndalen på lørdag. Klubblege i Strømsgodset, Erik Dag Knudsen. har informert Mjøndalen om situasjonen i klubben. De skal ikke i karantene siden spilleren ikke var involvert i kampen.

Smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg, sier at han har god dialog med klubblege Erik Dag Knudsen.

– Strømsgodset følger nå de gjeldende karanteneregler og vi har god dialog med medisinsk ansvarlig i klubben. Vi krysser fingrene for at det ikke smitter videre i laget, sier Sagberg

Mister tid på treningsfeltet

Selv om klubben for en stund siden hadde bestemt seg for å gi spillerne noen dager fri, mister de allikevel verdifull tid på treningsfeltet.

Strømsgodset ligger på plassen over kvalifiseringsplass i Eliteserien, og har ikke vunnet en fotballkamp siden 16. august.

– Vi trenger trening, det viste jo den siste kampen at vi definitivt trenger trening. Men jeg tror også noen trenger å få hvilt hodet litt. Det er viktige kamper som kommer på rekke og rad, sier Jordan Nilsen og legger til:

– Dette viser jo bare viktigheten av å være bevisst og nøye på alt. Det er mye smitte i drammensområdet og vi må bare være veldig nøye med alt. Vi har iverksatt tiltak med munnbind på stadion, avstand, renhold og hjemmekontor, så det må vi bare fortsette å ha trykk på fremover.